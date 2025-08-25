Leg, Arbetsterapeut till fint boende i Sollentuna
2025-08-25
Arbetsterapeut till äldreboende 3 dagar i veckan start v 36
Vill du vara med och bidra till att äldre får en trygg, meningsfull och aktiv vardag? Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut till ett konsultuppdrag på äldreboende, där boendes livskvalitet och delaktighet står i centrum.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos vår kund får du en central roll i teamet. Du ansvarar för att bedöma, planera och genomföra insatser som stärker de boendes funktionsförmåga och självständighet. Arbetet är varierat och meningsfullt - där varje insats gör skillnad i människors vardag.
Du blir en viktig del av ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare och omvårdnadspersonal. Tillsammans arbetar vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de boende.Arbetsuppgifter
Bedöma behov och upprätta individuella behandlingsplaner.
Prova ut, anpassa och förskriva hjälpmedel.
Stödja och träna boende i aktiviteter i det dagliga livet (ADL).
Handleda och utbilda omvårdnadspersonal samt handleda studenter.
Arbeta aktivt med fallprevention och kvalitetsregister.
Bedöma och anpassa miljöer för säkra och självständiga aktiviteter.
Bidra till planering av sociala och meningsfulla aktiviteter.
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut.
Har minst 2 års yrkeserfarenhet som arbetsterapeut, gärna inom äldreomsorgen.
Behärskar svenska i tal och skrift samt är van vid att dokumentera på ett tydligt och professionellt sätt.
Har ett genuint intresse för äldres hälsa och livskvalitet.
Är ansvarstagande, självständig och har god samarbetsförmåga.
Tycker om att handleda, inspirera och dela med dig av din kunskap.
Uppdraget erbjuder
Ett meningsfullt och omväxlande arbete där du får möjlighet att påverka.
Ett kompetent och engagerat team med ett gott samarbetsklimat.
En arbetsmiljö där vi värnar om både de boendes och medarbetarnas välbefinnande.
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:* Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter* Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning* Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider* Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort* Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt.
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.Om företaget
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.
Vi har över 26 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet. Varaktighet, arbetstid, etc.
3 dagar i veckan
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Detta är ett deltidsjobb.
AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering (org.nr 556838-7897)
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering
