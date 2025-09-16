Leg. arbetsterapeut till Capio Rehab Angered
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Göteborg
2025-09-16
Om oss
Vi skapar en lättillgänglig god vård av hög kvalitet för patienterna och nu behöver vi din hjälp att bli ännu bättre och erbjuda bästa möjliga vård för våra patienter. Hos oss blir du en del av en rehabmottagning och en vårdcentral med stort självbestämmande där du som arbetsterapeut är med och utformar vår verksamhet.
Utöver att arbeta på en primärvårdsanpassad rehabmottagning får du hos oss vara en del i en fantastisk personalgrupp som alltid strävar efter en god gemenskap. Vårdcentral och rehab delar lokaler och därmed möjliggör teambesök och tvärprofessionellt arbete när våra patienter behöver det.
Din roll
Vi söker nu en arbetsterapeut till vårt härliga team på Capio Angered.
Arbetet inom primärvården innebär att du träffar patienter med mycket varierande diagnoser och problematik, så du bör känna dig trygg i både akuta bedömningar samt att arbeta med kroniska diagnoser. Som arbetsterapeut gör du självständiga bedömningar, undersökningar och upplägg av rehabiliteringsplan tillsammans med patienterna. Du har ett varierande arbete och träffar både patienter på mottagningen och på hembesök. Våra arbetsterapeuter ansvarar också för kommunikation med andra vårdinstanser via verktyget SAMSA.
Vårt mål är att främja patienternas självständighet och ge dem aktiva strategier för att förbättra sina besvär och sin hälsa. Vi arbetar i team mellan rehab och olika yrkeskategorier på vårdcentralen. Vi strävar alltid efter att utöka arbetssättet ytterligare och här finns det god möjlighet till utveckling av samarbeten inom nya områden.
Vi tycker att det är viktigt med kompetensutveckling och uppmuntrar dig att gå kurser och utbildningar som kan gynna våra patienter och dina vårdmöten med dem. Vi uppmuntrar och strävar efter att ta tillvara på våra medarbetares idéer och förslag för att ständigt förbättra vår mottagning.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med "det lilla extra" där vi värnar om varandra och ett gott arbetsklimat där vi tillsammans möter våra patienter utifrån deras behov.
Förutom detta erbjuder vi bland annat: * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år * Frukost varje fredag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut som ser det positivt att arbeta i team för och med patienterna. Vi söker en positiv kollega som har ett patientfokuserat arbetssätt och är empatisk som person. Vi söker dig som har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus. Tidigare primärvårdsvana är meriterande men inget krav.
B-körkort är meriterande. Publiceringsdatum2025-09-16Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Sherri Yazdani sherri.yazdani@capio.se +46735586308 Jobbnummer
9510225