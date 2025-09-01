Leg. arbetsterapeut sökes till Vårdcentralen Vallås, Halmstad
2025-09-01
Är du legitimerad arbetsterapeut och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp? Till Vårdcentralen Vallås söker vi nu en kollega som vill bli en del av vårt team där allas kompetens är viktig för att nå framgång!Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
I din roll som arbetsterapeut kommer du att arbeta självständigt med arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som handrehabilitering, MMSE som en del i demensutredning, ergonomisk rådgivning, utprovning av hjälpmedel och bostadsanpassning.
Vi träffar våra patienter på såväl mottagning som i hemmiljön.
På vårdcentralen Vallås har vi ett mycket välfungerande rehabteam. Här kommer du att ingå som en värdefull resurs tillsammans med rehabkoordinator, fysioterapeuter, kurator, psykolog och läkare.
Som arbetsterapeut kommer du att ingå i ett nätverk tillsammans med andra arbetsterapeuter inom Närsjukvården Halmstad/Laholm, med regelbundna träffar på Teams.
Om arbetsplatsen
Vi som arbetar på Vårdcentralen Vallås är ett positivt gäng som trivs tillsammans och är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer. Vårdcentralen Vallås har cirka 6 500 listade patienter. Vi har läkarmottagning, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning, fysioterapeut, kurator och psykolog. På vårdcentralen finns även Neurorehab, en teambaserad verksamhet i Närsjukvården Halland där arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kurator och logoped arbetar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Som person tycker du om och är van vid att arbeta både självständigt och i team. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du duktig på att strukturera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Då vi gör hembesök hos patienter krävs körkort B.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner Region Halland kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/807". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Regina Laumann, Verksamhetschef 0720-858536 Jobbnummer
9486415