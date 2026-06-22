Leg. arbetsterapeut sökes till Rehabiliteringsmedicin, Halmstad
Region Halland / Sjukgymnastjobb / Halmstad Visa alla sjukgymnastjobb i Halmstad
2026-06-22
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Är du legitimerad arbetsterapeut och vill arbeta i ett tvärprofessionellt team med öppet klimat och hög kompetens? Hos oss får du ett fritt, meningsfullt och kreativt arbete med möjlighet till stor variation. Kanske är du vår nya kollega! Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Du kommer att arbeta som arbetsterapeut på rehabiliteringsmedicin där du är en av flera professioner i ett interdisciplinärt team.
Vi erbjuder specialiserad, teambaserad rehabilitering av vuxna i aktiv ålder som till följd av sjukdom eller skada fått betydande svårigheter att delta i samhällsliv, familj, fritidsaktiviteter och arbete. Den övergripande målsättningen med rehabiliteringen är att lära sig leva i en förändrad livssituation och att fungera på bästa möjliga sätt i samhället. Vi arbetar i team med patienten i centrum.
Teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, psykolog, rehabiliteringsassistent, rehabiliteringscoach, sjuksköterska och undersköterska. Det är teamet tillsammans med patient och närstående som utformar målen för rehabiliteringen.
På Rehabiliteringskliniken i Halland arbetar idag ca 280 medarbetare. Här finns arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder, psykologer, fysioterapeuter och undersköterskor. Vår slutenvård bedriver vi på avdelning 51 och de vanligaste diagnoserna är stroke, hjärnskador och ryggmärgsskador. I kliniken ingår även all paramedicinsk personal på Hallands sjukhus Halmstad, Varberg och KungsbackaKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med intresse inom rehabiliteringsmedicin eller neurologi. Yrkeserfarenhet inom dessa områden är klart meriterande. Tidigare erfarenhet av teambaserad rehabilitering är positivt, liksom kliniska färdigheter att bemöta personer med stora och varierande rehabiliteringsbehov.
Som person söker vi dig som är trygg i dig själv och i din yrkesroll. Du är intresserad av utveckling och tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom professionen och inom rehabiliteringsmedicin. Du är lugn och stabil och har förmåga att sätta dig in i patientens komplexa livssituation. Då vi arbetar i team är det viktigt med god samarbetsförmåga och att dela med sig av sin yrkeskunskap i teamet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade till vecka 31.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som arbetsterapeut här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
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301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Hallands sjukhus Jobbnummer
9971743