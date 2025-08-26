Leg. Arbetsterapeut & Aktivitetssamordnare Löjtnantsgården
2025-08-26
Vill du göra skillnad varje dag?
På Löjtnantsgården söker vi nu en engagerad och kreativ person till en kombinerad roll som legitimerad arbetsterapeut och aktivitetssamordnare. Här får du möjlighet att arbeta i en miljö där omsorg, värdighet och livskvalitet står i centrum.
Om Löjtnantsgården
Vi är ett vård- och omsorgsboende med 55 platser, demens och somatik, centralt beläget på Löjtnantsgatan 8 i Stockholm. Verksamheten är idéburen och drivs av Immanuelskyrkans Vård AB. Vår värdegrund är humanistisk och kristen - varje boende och medarbetare är unik och värdefull.
Din roll
Som arbetsterapeut ansvarar du för att främja boendes funktionella förmåga och självständighet. I rollen som aktivitetssamordnare planerar och genomför du meningsfulla aktiviteter som stärker livskvaliteten. Du arbetar nära boende och personal för att skapa en stimulerande och trygg miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bedömning och rehabilitering enligt arbetsterapeutisk praxis på äldreboende
Planering och genomförande av individuella och gruppaktiviteter
Samverkan med sjukgymnast, sjuksköterskor och omsorgspersonal
Dokumentation och uppföljning
Utveckling av aktivitetsutbudet utifrån boendes önskemål och behov
Planering för och bokning av underhållning
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Har erfarenhet av äldreomsorg och gärna demensvård
Är kreativ, lyhörd och har god samarbetsförmåga
Har ett varmt hjärta och ett strukturerat och självständigt arbetssätt
Gärna har erfarenhet av att samordna aktiviteter
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark värdegrund och engagerade kollegor
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Stor variation av arbetsuppgifter
En arbetsmiljö där musik, kultur och gemenskap är viktiga inslag
Kompetensutveckling och friskvårdsbidrag
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning 90%, 6 månaders provanställning
Arbetstid: Dagtid, måndag - fredag
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30. Ansökningarna kommer att behandlas löpande
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Kontakt
För frågor om tjänsten, kontakta:
Carmen Strömblad, arbetsterapeut & aktivitetssamordnare
08-504 80 567 carmen.stromblad@lojtnantsgarden.se
Facklig kontakt till Sveriges Arbetsterapeuter: 08-507 488 00.
Skicka din ansökan till: johanna.ramstedt@lojtnantsgarden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
