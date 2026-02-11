Leg Arbetsterapeut (Handterapeut) till Aktivera Rehab
2026-02-11
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
, Sollentuna
Vill du vara med till att utveckla vår handrehab mottagning? Vi samarbetar med handkirurger som vi bor granna med och där vårt samarbeta säkra en effektiv och väldigt bra vårdkedja.
Vår ambition är att bli Stockholms mest kompetente handrehabteam med ett tydligt samarbeta med handkirurger i vårt närområde.
Det gäller en tillsvidareanställning på vår mottagning i Danderyd, där du blir del av ett humörfyllt, trevligt, kompetent och seriöst team.
Du ska kunna undersöka, diagnostisera och behandla handpatienter.
Behandlingen kan även av utprovning och tillverkning av hårda och mjuka ortoser, träning, ergonomiska råd och stöd till patienter med besvär från händerna.
En fördel - men inte ett krav att du har erfarenheter med behandling av patienter som har genomgått operation.
Hos oss har du möjlighet att komma med egna initiativ för hur du kan hjälpa dina patienter på bästa sätt. Vi är ett positivt team med högt till tak som gillar att både diskutera gemensamma patienter men även göra roliga saker tillsammans utanför arbetet.
Vänligen skicka din ansökan och CV till: kristian.jorgensen@aktiverarehab.se
Med vänlig hälsning Kristian Jørgensen verksamhetschef Aktivera Rehab Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: kristian.jorgensen@aktiverarehab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handrehabilitering 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktivera Rehab Sollentuna AB
(org.nr 556798-3829), http://www.aktiverarehab.se
Svärdvägen 7C (visa karta
)
182 33 DANDERYD Kontakt
Verksamhetschef
Kristian Jörgensen kristian.jorgensen@aktiverarehab.se 0762501545 Jobbnummer
9737672