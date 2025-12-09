Leg Arbetsterapeut - arbetsinriktad rehabilitering och bedömning
AB Ability coaching / Sjukgymnastjobb / Umeå Visa alla sjukgymnastjobb i Umeå
2025-12-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Ability coaching i Umeå
, Vännäs
, Vindeln
, Robertsfors
, Bjurholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-09Profil
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har kompetens, eller är villig att lära dig att arbeta med instrumenten Assessment och Work Characteristics (AWC) och Assessment of Work Performance (AWP). Du har erfarenhet av att hantera program inom Officepaketet och god datorvana. Som person har du eget driv, stimuleras av att ta stort eget ansvar och hantera befogenheter. Arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer utföras i tjänsten Steg till arbete där du träffar arbetssökande personer med eller utan kända funktionsnedsättningar, som behöver få sina förutsättningar för arbete utredda.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Individuella möten och gruppmöte
• Samordna och genomföra uppdraget att bedöma arbetsförutsättningar i arbetslivsliknade arbetsuppgifter
• Handleda deltagare samt kartlägga arbetsförutsättningar
• Genomföra observationer och dokumentera i skriftlig rapport
• Planera och genomföra anpassningar på arbetsprövningsplatser.
• Ha tät kontakt med Arbetsförmedlingens specialister
• Utföra administration som tillhör uppdraget
• Bidra till övrig utveckling av vår verksamhet
• Bidra till inflöde av deltagare
Kandidaturval och tillträde
Kandidaturval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag utefter anbudsförfarande.
Tillträde omgåendeOm företaget
Ability är ett högkvalitativt företag med uppdrag inom arbetsmarknadstjänster, arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning. Ability har tilldelats uppdraget att utreda arbetssökandes arbetsförutsättningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen genom tjänsten Steg till arbete på ett flertal orter i landet.
Arbetsgivaren
AB Ability Coachinghttps://www.abilityKontaktuppgifter för detta jobb
Jelena Maric
Tel. 073 994 72 78
Mail: jelena.maric@ability.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Ability Coaching
(org.nr 556776-0904) Jobbnummer
9636377