Ledsagning och avlösning LSS och SOL samt korttids barn och unga
Ale kommun / Vårdarjobb / Ale Visa alla vårdarjobb i Ale
2026-04-20
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och påverka och göra skillnad för barn, unga och vuxna inom LSS? Då är stödinsatser i Ale kommun rätt plats för dig.
Ledsagning innebär att stödja en person med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet, exempelvis följa med på fritidsaktiviteter, promenader, ärenden eller sociala aktiviteter. Syftet är att skapa delaktighet, självständighet och en meningsfull fritid.
Avlösning innebär att tillfälligt ta över omvårdnaden i hemmet så att anhöriga får möjlighet till vila, egen tid eller att uträtta ärenden. Stödet anpassas efter individens behov och kan innebära sällskap, aktivering eller stöd i vardagliga situationer.
Korttidsverksamheterna är uppdelade på två olika arbetsplatser i Nödinge och Älvängen där en personalstyrka arbetar tillsammans för att verkställa korttidsvistelse samt korttidstillsyn inom LSS för barn och unga. Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
I arbetet som stödassistent i ledsagning/avlösning ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål efter upprättade genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren,
Arbetet utgår från ett salutogent, pedagogiskt och motiverande förhållningssätt.
I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, administration samt att utföra egenvårdinsatser. Framförallt kommer vikten ligga på det pedagogiska arbetet för att stärka och utveckla individen.
Vi använder oss av Time Care Planering och samplanerar i barnverksamheterna inom funktionshinder.
Detta innebär att du kan komma att arbeta på fler enheter än den som du först introduceras i. Arbetstiden är schemalagd, främst kvällstid/helg men vid behov kan även dagtid eller jour bli aktuellt.Kvalifikationer
Du som söker har erfarenhet inom funktionshinderområdet och/eller av pedagogiskt arbete med barn och unga. Som lägst utbildning undersköterska eller längre erfarenhet inom området. Du har även arbetat aktivt med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du som söker har en utbildning med pedagogisk inriktning, YH-utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig . Det är även meriterande om du besitter kunskap och erfarenhet inom psykiatrin, eller erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
Meriterande är erfarenhet inom LSS, anpassad grundskola, NPF diagnoser utmanande beteenden.
B-körkort är ett krav.
Flexibilitet är av stor vikt.Övrig information
Eftersom verksamheterna riktar sig mot barn, unga och vuxna krävs att du har ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
I samband med rekrytering utförs språktest.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tillträde kan ske under rekryteringsprocessen.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Arbetsledare Åsa Lindqvist 0737731196 Jobbnummer
9862868