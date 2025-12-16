Ledsagarkompis sökes till 22-årig kille på norra Lidingö
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2025-12-16
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
Denna 22-åriga kille med en intellekturell funktionsnedsättning samt ADHD söker en ledsagarkompis som gillar att prata film och skådespelare, att följa med och simma på badhuset, spela minigolf när det blir varmare, kanske ta en fika och gå på bio någon gång.
Han vill ha en killkompis som är i ungefär samma ålder som han själv. Kan inte ta sig till okända platser kommunalt själv, bor på norra Lidingö
Bra om ni kan träffas c a en gång i veckan på en vardagseftermiddag eller en helgdag. Viktigt att ni gör upp tider med varandra vid varje tillfälle ni träffas och att du är punktlig.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Bra om du har erfarenhet av NPF diagnoser men det är inte ett krav - du ska vara dig själv. Hjälpa honom med sociala interaktioner samt att han behöver bli påmind ibland vart hans saker är.
Om tjänsten:
12 tim/månad. C a 2 - 3 timmar/vecka. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9646487