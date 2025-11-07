Ledsagare till en fotbollsintresserad 20-åring i Stockholm
2025-11-07
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003 och är en etablerad verksamhet inom omsorgstjänster. Vi erbjuder personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och LSS-boende i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Trollhättan.
Just nu söker vi en ledsagare till en fotbollsintresserad 20-årig kille med synnedsättning.
Som ledsagare kommer du att ge stöd vid aktiviteter så som att ta en promenad, fika och gå på fotbollsmatcher två gånger i månaden, 3 timmar per tillfälle.
KVALIFIKATIONER Vi letar efter dig som är intresserad av att arbeta med människor. Du bör vara ansvarsfull, serviceinriktad, ha god bemötande och vara lyhörd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer genomförs löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
OmsorgsCompagniet prioriterar både kundernas och personalens trygghet. Det innebär att vi vid anställning kommer att begära ett registerutdrag från dig innan du påbörjar arbete. Observera att handläggningstiden hos polisen kan vara upp till två veckor, så se till att beställa ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Du beställer själv registerutdraget "kontrollera egna uppgifter" från polisen på:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), http://www.oc.se Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Kontakt
Patricia Rämö patricia.ramo@oc.se Jobbnummer
9592964