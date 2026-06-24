Ledsagare Som Kan Teckenspråk/ Takk I Stockholm
Livis Omsorg AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-06-24
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Livis Omsorg är ett familjeägt företag som arbetar med tjänster inom social omsorg. Vår verksamhet bygger på hög omsorgskvalitet, respekt för alla, personligt engagemang och individuellt anpassade lösningar. För oss är varje uppdrag unikt och målsättningen är att ge den service som kan förväntas för en lugn och trygg vardag. Alla insatser är planerade efter kundens önskemål och behov. Vårt verksamhetsmål är att erbjuda omsorg och service av hög kvalitet. Vi vill ge en god omvårdnad som garanteras med gott bemötande, inflyttande, delaktighet och trygghet.
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Vi söker nu en avlösare i Stockholm till en kille i tonåren som kan teckenspråk/TAKK.
Arbetsuppgifter:
Som avlösare hos oss ger du omvårdnad och social omsorg med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål. Du arbetar för att göra kundens tillvaro meningsfull och innehållsrik. Som avlösare arbetar du i kundens hem, oftast med barn, för att avlasta föräldrarna.
Arbetstider:
Framförallt helger, lördagar och söndagar varierande tider.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som kan teckenspråk/ TAKK och som tidigare har arbetat med barn och ungdomar. Vi vill att du erfarenhet av funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, PTSD, samt vård- och omsorgsarbete och arbete med barn/ungdomar. Du har en positiv inställning och ett flexibelt, kreativt tänkesätt med en förmåga att se möjligheter. Du ser det som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har även goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: naomi.norberg@livissomsorg.se Arbetsgivare Livis Omsorg AB
(org.nr 556810-7196)
Junfgrugatan 13 (visa karta
)
114 44 STOCKHOLM Kontakt
samordnare
Naomi Norberg naomi.norberg@livissomsorg.se 0735157500 Jobbnummer
9977767