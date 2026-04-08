Ledsagare sökes till aktiv pojke i Stockholm
Revida Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-04-08
Revida Omsorg erbjuder professionell och kunnig hjälp med avlösning och ledsagning till familjer som har behov av tjänsterna. I centrum står de barn och ungdomar med funktionsvariationer som behöver stöd för att kunna leva ett så fullgott och utvecklande liv som möjligt. Revida Omsorg ser till hela familjens bästa och utformar därför insatserna i nära samarbete med föräldrar och närstående. Vi tar tillvara på barnets/ungdomens egna intressen och önskemål för möjliggöra den bästa pedagogiska insatsen.
Även vuxna med funktionshinder kan beviljas avlösar- och ledsagarservice enligt LSS. Också här är syftet att underlätta vardagen och förbättra livskvalitén genom deltagande i samhället och sociala sammanhang.Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill arbeta som ledsagare till en aktiv och sportig kille med stort intresse för musik, dans, sång, konserter och gaming. Han är social och tycker om att umgås med andra, men har i dagsläget ett begränsat socialt nätverk.
Som ledsagare är din roll att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, till exempel simning, gymträning eller biobesök. Du bidrar till att skapa trygga förutsättningar för sociala kontakter och meningsfulla fritidsaktiviteter, och blir ett viktigt stöd i hans vardag.Kvalifikationer
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska, barnskötare, har pedagogisk examen eller erfarenhet inom området. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: natalie.guido@revida.se Arbetsgivare Revida Omsorg AB
(org.nr 556918-7577)
Skeppargatan 24 (visa karta
)
114 52 STOCKHOLM Arbetsplats
9841496