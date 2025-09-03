Ledsagare sökes för aktiv och snäll pojke 6h/mån
AB Hemstöd24 Omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Hemstöd24 Omsorg i Stockholm
Vi söker en ansvarsfull, lojal och empatisk kille mellan 19-25 år som vill arbeta som ledsagare till en pojke som behöver stöd i sin vardag och vid aktiviteter.
Om uppdraget
Arbetstid: ca 6 timmar per månad
En vardag (2 timmar)
Varannan helg (4 timmar)
Uppdraget innebär att följa med på olika aktiviteter, exempelvis spela fotboll, samt stötta i sociala situationer och kommunikation.
Du kommer även vara ett viktigt stöd i att träna svenska språket då föräldrarna pratar engelska och pojken vill utveckla sin svenska.
Om pojken
Snäll och glad
Tycker om att spela fotboll och vara aktiv
Behöver stöd i att förstå och träna på sociala koder
Lyhörd
Vi söker dig som är:
Kille mellan 19-25 år
Ansvarsfull, empatisk och pålitlig
Intresserad av att stötta andra
Tålmodig och vill bidra till utveckling i språk och socialt samspel
Bor gärna i södra Stockholm - exempelvis Hägersten, Älvsjö eller Farsta med omnejd
Det här är ett meningsfullt extrajobb för dig som vill arbeta med människor och göra skillnad i vardagen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@hemstod24.se Arbetsgivare AB Hemstöd24 Omsorg
(org.nr 556927-9861)
Solberga Ängsväg 3 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9491045