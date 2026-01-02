Ledsagare & avlösare sökes till uppdrag i Stockholm
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BonZi personligt stöd AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
Om tjänsterna: Vi på Bonzi söker nya kollegor som vill arbeta som ledsagare eller avlösare till barn och ungdomar med olika funktionsvariationer hos någon av våra kunder som bor i Stockholms området.
Ledsagning och avlösning: I dessa uppdrag fungerar du som ett stöd åt personen både i hemmet, närområdet och på olika aktiviteter som bidrar till glädjefyllda, givande och utvecklande stunder för personen.
Uppdragen sker främst kvällar och helger och arbetstillfället är 1-6 timmar långt. Att arbeta som ledsagare eller avlösare är en bisyssla och vi har inte möjlighet att erbjuda en heltidstjänst.
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker dessa tjänster är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
Är du även en person som har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation så har du alla möjligheter till att bli en bra assistent, ledsagare eller avlösare.
Meriterande är om du har:
Yrkesmässig erfarenhet av arbete som ledsagare, avlösare, personlig assistent eller inom vård och omsorg
Yrkesmässig erfarenhet eller en utbildning med inriktning mot barn, vård och omsorg eller pedagogik.
Omfattning: Som ledsagare eller avlösare är du anställd vid behov. Det finns totalt 4 tjänster.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Starten kan förekomma omgående såväl nu som senare under hösten. Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss:Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6965834-1771077". Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9667199