Ledsagare/Avlösare med goda kunskaper i teckenspråk!
2025-10-10
Välkomna till Hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen och avdelningen för hälsa och förebyggande.
Till denna tjänst söker vi specifikt dig som är hörande och behärskar svenskt teckenspråk. Det är meriterande om du har erfarenhet av taktilt teckenspråk.
Vi ansvarar för insatser inom områdena hälsofrämjande och förebyggande arbete. Avdelningen verkställer beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Inom avdelningen har vi även ett särskilt angeläget uppdrag med fokus på att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos våra malmöbor.
Ledsagarservice erbjuder ledsagning och avlösning i hemmet. Ledsagningen kan beviljas för äldre eller personer som möter svårigheter i vardagen och behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet. Det här kan vara fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad.
Ambitionen med ledsagning är att bryta den isolering som kan bli följden av nedsatt funktionsförmåga och att genom olika insatser öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhällslivet.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor, har en god pedagogisk insikt och som vill bidra till utvecklings- och förändringsarbete.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Som ledsagare/avlösare arbetar du efter att ge stöd och god service till våra brukare och deras individuella behov och önskemål. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk och övrig personal.
Alla stödinsatser utgår ifrån brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med SoL-lagstiftningen samt Malmö stads värdegrund.
Du arbetar systematiskt och med social dokumentation. Du samarbetar med dina kollegor och andra aktörer för att säkerställa att rätt stöd ges. Tillsammans med våra brukare utformas genomförandeplaner samt handlingsplaner som ligger till grund för hur arbetet skall utformas. Kvalifikationer
Vi söker dig som är hörande och har goda kunskaper i svenskt teckenspråk. Erfarenhet av taktilt teckenspråk ses som en merit.
Du har fullgjord gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning eller motsvarande. Det är en fördel om du har pedagogisk erfarenhet eller en utbildning med pedagogisk inriktning. Tjänsten kräver att du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Ditt arbetssätt präglas av flexibilitet, kontinuitet och trygghet. Du har en god förmåga att strukturera och vill vara med och utveckla verksamheten. Du är engagerad och har en vilja att dela våra värderingar och jobba mot uppsatta mål samt att arbeta med ständiga förbättringar.
Du är tydlig i din kommunikation och har ett konsultativt arbetssätt, i såväl individuella insatser som i grupp. Att du är engagerad, proaktiv, lösnings- och utvecklingsfokuserad med en hög serviceförmåga ser vi som en förutsättning.
Malmö Stad kan erbjuda ett uppdrag där du får möjlighet att verka i dynamiska sammanhang där våra verksamheter står i centrum. Vi är ett dedikerat team som arbetar i en fartfylld miljö med spännande och varierande uppdrag. Vår verksamhet har god utvecklingspotential och vi välkomnar driv, framåtanda och nya idéer som kan bidra till att utveckla våra arbetssätt och våra erbjudanden för att på bästa sätt möta brukarnas behov.
Låter det intressant? Då vill vi gärna höra från dig.
Urval och intervjuer sker löpande.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se)
Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
