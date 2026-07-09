Ledningssystemofficer Till Fmtis Stab I Örebro, Enköping Eller Hästveda
Försvarsmakten / Militärjobb / Örebro Visa alla militärjobb i Örebro
2026-07-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Örebro
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land?
I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Om enheten
FMTIS (Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband) utgör grunden för Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda – dygnet runt, året om. Vi är en viktig del av ett starkare försvar som klarar varje hot och möter varje utmaning. Med en unik kombination av civil och militär kompetens löser vi vår uppgift och bidrar till Försvarsmaktens ledningsförmåga.
Staben är förbandschefens stöd i ledning och styrning av förbandet. Inom staben finns olika operativa funktioner inom bland annat HR/personal, underrättelse- och säkerhetstjänst, kommunikation, ekonomi och logistik. I staben ingår också förbandets insatsledning och planeringsfunktion. Funktionen Ledningssystemofficer är en central del i att skydda Försvarsmaktens ledningssystem och informationstillgångar.
Om befattningen
Som ledningssystemofficer arbetar du inom funktionen ledningssystem i förbandets stab och stödjer förbandets planerings- och genomförandeprocesser. Beroende på din inriktning och dina tidigare erfarenheter kan tjänsten innefatta arbete inom både sambandstjänst och informationssystem. Tjänsten innebär roterande bemanning av FMTIS ledningscentral och stöd med försvarsplanering inom sambandsfrågor med hög detaljupplösning. På sikt kan det bli aktuellt att tjänstgöra som vakthavande befäl för FMTIS.
Arbetsort kan vara Örebro, Enköping eller Hästveda, regelbundna resor i tjänsten förekommer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Deltar i analyser och beredningar
Bemannar FMTIS Ledningscentral
Agera i rollen som kontaktperson eller projektledare för större produktionsuppdrag
KRAV
Kvalifikationer
Ledningssystemofficer eller motsvarande
Aktuell och relevant kunskap inom området ledningssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Körkort klass B,manuell växellåda
Personliga egenskaper
Du har lätt för att ta initiativ och ansvar i varje given situation. Du har en god förmåga till nätverkande och ser nyttan med detsamma.
Tjänsten som Ledningssystemofficer ställer höga krav, förmåga att kunna växla mellan låg och hög arbetsbelastning samt god initiativförmåga och hög stresstålighet. Du har också en god analytisk förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Tidigare arbetat i stab
Aktiv signalskyddslärare
SysOp inom Försvarsmaktens kryptosambandsmedel ex MGGI, MGSI, MGM etc.
Du följer försvarsmaktens värdegrund som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Publiceringsdatum2026-07-09Övrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning.
Tjänsten är militär nivå OF1-2/OR6-7.
Arbetsort: Örebro, Enköping eller Hästveda, regelbundna resor i tjänsten förekommer.
Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten
Besvaras av Marie Fredne som nås via växeln 010-82 510 00.
Fackliga företrädare
OFRS-Martin Sparr
SEKO-Matz Felix
SACO-Agneta Landqvist
OFRSO-Heikki Videll
Samtliga nås via växeln 010-82 510 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motivierar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9998492