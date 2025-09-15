Ledningsstöd till HR Bemanning och rekrytering i Östersund
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Östersund Visa alla organisationsutvecklarjobb i Östersund
2025-09-15
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Östersund
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Inom Bemanning och Rekrytering samordnar vi Försäkringskassans långsiktiga arbete med kompetensförsörjning. Vi ansvarar för rekryteringsprocessen, olika sätt att bemanna och arbetsgivarprofilering - för att säkerställa myndighetens kompetensbehov nu och i framtiden.
Verksamhetsutveckling, samarbete och ledningsstöd
Som ledningsstöd inom HR Bemanning och Rekrytering arbetar du med att driva utveckling och stödja verksamhetsområdeschef samt enhetschefer utifrån verksamhetens behov. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och i ditt arbete ingår samarbete med övriga HR-funktioner, samt andra avdelningar inom Försäkringskassan, där du förväntas ta ett koordinerande ansvar.
Du arbetar med utgångspunkt i verksamhetsområdet men har en systemsyn där du tar ansvar för helheten, både inom HR och inom Försäkringskassan. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
I dina arbetsuppgifter ingår att
• utveckla strategier, färdplan och andra planeringsunderlag tillsammans med ledningsgruppen
• samordna utveckling inom avdelningen/verksamhetsområdet tillsammans med övriga ledningsstöd
• samordna utvecklingsarbete inom digital utveckling i verksamhetsområdet
• inför beslutshantering stödja verksamhetsområdet i upprättande av underlag, med kommunicering och implementering
• bidra i framtagande och uppföljning av utvecklingsportfölj och verksamhetsplanering
• arbeta med riskhantering
• vara kontaktperson till HR-avdelningens stab i exempelvis budgetfrågor och verksamhetsuppföljning samt verksamhetsområdets verksamhetsplanering
• vara ett stöd till chefer inom HR i aktuella utvecklings- och verksamhetsfrågor
• vara ett stöd i styrning och processen för upphandling och löpande förvaltning av gällande avtal
• delta i olika nätverk.
Vi söker dig som
• har relevant examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• har erfarenhet från rekryteringsarbete
• har erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling och att leda projekt
• har erfarenhet av ledningsgruppsarbete
• ha erfarenhet av att leda workshops
• har förmåga att göra strategiska bedömningar och kan förstå och analysera komplexa frågor
• kan växla mellan strategiska och operativa frågor utifrån ledningens behov
• är lyhörd, kan sätta aktuella frågor i sitt sammanhang, är noggrann med fakta och arbetar på ett strukturerat sätt
• är initiativtagande, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
• har god förmåga att nätverka och samarbeta och använder det för att uppnå resultat
• har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga, inklusive god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta i en stor offentlig organisation
• har erfarenhet av att stödja och driva upphandlingsarbete
• har erfarenhet av budgetstyrning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2025-09-15Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm, Malmö, Göteborg eller Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Caroline Wik, 010-113 13 42 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ottilia Rasimus, 010-112 24 09 eller ottilia.rasimus@fk.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Siv Norlin, 010-116 96 76, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen via telefon så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9508091