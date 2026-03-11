Ledningssjuksköterska till Ortopedavdelningen, Örnsköldsvik
2026-03-11
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Område Ortopedi ingår i länssjukvård somatik och bedriver såväl planerad som akut verksamhet, inriktad mot ortopediska skador och sjukdomar. Här ingår även den Ortopedtekniska avdelningen . Vi arbetar patientnära i vårdteam med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Utöver det direkta patientarbetet är vi alla delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården. Vårt mål är att alltid utgå från patientens behov och bevara det friska. Vi planerar en individuell introduktion för att ge goda förutsättningar inför uppdraget.
Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter inom Ortopedi samt att vi erbjuder Internutbildningar och OSS -Ortopedisk självstudiekurs för sjuksköterskor.
Nu söker vi en sjuksköterska för ett tillfälligt uppdrag som ledningssjuksköterska till Ortopedavdelningen i Örnsköldsvik. Tjänsten avser en tillsvidareanställning i grunden som sjuksköterska med ett vikariat som ledningssjuksköterska till och med 2027-01-31.
I rollen som ledningssjuksköterska arbetar du för att skapa goda organisatoriska och arbetsmiljömässiga förutsättningar för medarbetarna tillsammans med enhetschefer. Du kommer att stötta och vägleda dina kollegor i bland annat omvårdnad och behandling utifrån riktlinjer och styrdokument. En ökad förståelse för patientflöden bidrar till att vården bedrivs effektivt och patientsäkert.
Som ledningssjuksköterska kommer du bland annat arbeta med att:
Koordinera, prioritera och leda teamets dagliga arbete.
Skapa struktur och trygghet genom att samordna bemanning
Introducera nya medarbetare om arbetssätt, rutiner och schemaplanering
Leda reflektion och främja en god arbetsmiljö samt patientsäker vård genom ett närvarande och coachande ledarskap.
Driva och medverka i förbättrings- och förändringsarbeten samt bidra i intern utbildning inom verksamheten.
Bidra till hög patientsäkerhet och handleda personal exempelvis vid avvikelser.
Använda fördjupad kunskap om kris- och stabsläge för att stödja verksamheten vid behov.
Utföra administrativa uppgifter såsom hantering av behörigheter, rapporter och utbildningsinsatser i olika system.
Som ledningssjuksköterska hos oss är du en av två ledningssjuksköterskor som delar på ledningsuppdraget måndag-fredag. De veckor du inte har ledningsansvar ingår du i rotationstjänstgöring med treskift och arbete var fjärde helg. Under dessa perioder arbetar du kliniskt som sjuksköterska i teamet, vilket bidrar till kontinuitet, närvaro och en nära koppling till verksamheten.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har arbetat kliniskt som sjuksköterska i minst 5 år
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet från ortopedi eller akutvård
Har erfarenhet av att arbeta med ledarskap
Har en magisterexamen eller annan högre utbildning
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Personlig morgnad
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
