Ledningssjuksköterska till akutmottagningen, Norrtälje sjukhus I Tiohundra
2025-09-01
Vill du arbeta i händelsernas centrum? Vi på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus, TioHundra, söker just nu en ledningssjuksköterska som vill vara en del av vår gemenskap.
Besök oss gärna på Instagram för att få en inblick i vår vardag!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som ledningssjuksköterska på akutmottagningen roterar du mellan positioner på vår akutmottagning och ansvarar för att bedöma vårdnivå för inkommande larm. Du förväntas agera spindel i nätet och har ett ledningsansvar vi händelse av katastrof. Du har som primärt mål att upprätthålla flödet på akutmottagningen samt ansvarar för att fördela och leda arbetet. Utöver ett ledande ansvar är du delaktig i att vårda svårt sjuka samt olycksdrabbade patienter, men också vara behjälplig för patienter som söker för mindre skador och sjukdomar. Du arbetar i team tillsammans med undersköterskor och läkare samt ansvarar för att triagera patienter. Vår akutmottagning är även en närakut vilket ger en stor variation i arbetsuppgifterna. Vårt närakutsuppdrag innefattar således även omhändertagande och vård av sjuka barn.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanligt vårdarbete på akutmottagning med vuxna och på närakuten med både vuxna barn
Triagera patienter
Handlägga kritiskt sjuka patienter i interprofessionell samverkan
Arbetsleda inom ramen för ledningssjuksköterska
Om vårt erbjudande
På akutmottagningen erbjuder vi kompetensutveckling, dels genom interna utbildningar men även externa utbildningar. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion och vi använder oss av påverkningsbart schema. Vi tillämpar 24-7 avtalet, vilket inkluderar dubbelt natt-ob samt arbetstidsförkortning. Sex procent av din månadslön avsätts till din tjänstepension och vi tillämpar partiell föräldraledighet upp till barnet är tolv år.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här rollen/tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska
Ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska
Besitta goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Data- och systemvana
Det är meriterande om du också har:
Arbetat på akutmottagning och/eller inom akutsjukvård
Specialistutbildning inom relevant inriktning
Arbetat i TakeCare
Likvärdig erfarenhet av ledningsansvar
Vi värdesätter att du är en ödmjuk person med ett flexibelt sinne. Vi vill ha kollegor som är engagerade - men det allra viktigaste är att du har en trygghet i dig själv och din yrkesroll, som återspeglas i ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. För att lyckas i rollen som ledningssjuksköterska kommer du att erbjudas både utbildning och rätt förutsättningar för att klara av uppdraget.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Därför lägger vi också stor vikt vid personlig lämplighet när vi anställer. Vi värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.Om företaget
Vi har en mycket härlig gemenskap både i arbetsgruppen och på sjukhuset. Många av våra medarbetare har lång erfarenhet av akutsjukvård och vi bedriver omvårdnad av mycket hög klass. Detta är något vi är väldigt stolta över och mycket rädda om! Vi är en arbetsgrupp som består av cirka 45 medarbetare. Vi erbjuder dig ett varierat jobb i en miljö som präglas av engagemang, utveckling och patientfokus. Norrtälje sjukhus är ett akutsjukhus beläget en kortare promenad från busstationen i Norrtälje. Tiohundra är en arbetsgivare som är mån om sin personal och för rätt person finns det mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
