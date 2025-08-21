Ledningskoordinator till HR-direktör och utvecklingsdirektör på Kronofogden
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Som ledningskoordinator kommer du ha en viktig och koordinerande roll som stöd till både HR- och utvecklingsdirektören. Du kommer även stödja andra chefer på utvecklingsavdelningen och specialister på HR avdelningen. Du förväntas kunna representera direktörerna i aktuella frågor gentemot andra funktioner på myndigheten, både i dimensionerna styrning och stöd.
Dina uppgifter är mångsidiga och varierande med den gemensamma nämnaren service, god struktur och kvalité. För att trivas i rollen behöver du tilltalas av ett jobb som erbjuder omväxlande arbetsuppgifter där flexibilitet krävs. Du behöver trivas med att söka samarbeten och hitta lösningar tillsammans med andra. Även när uppdrag är otydliga eller i ett skede där ingen har så mycket fakta.
Du kommer att vara ett stöd vid till exempel bokningar av möten, konferenser, mailhantering och post. Du kommer också att hantera interna processer som till exempel hålla ihop beredningar, skriva underlag, facilitera återkommande mötesserier, föreslå effektiviseringar och förbättringar av rutiner och arbetssätt. Du kommer att ha en stor inblick i vad som händer i organisationen och rapporterar direkt till både direktörerna.
Du har en viktig roll på båda avdelningarna och din koordinerade insats bidrar till en smidig arbetsvardag för ledningen. På dig vilar ett stort förtroende och ditt arbetssätt är proaktivt, lyhört och lösningsorienterat. Ditt arbete är varierande och du har stora möjligheter att själv utveckla dina arbetsuppgifter.
Om dig
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av liknande arbete i en större offentlig organisation. Det är viktigt att du kan ta till dig och förstår vår vardag och våra behov och kan omsätta till handlingar.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi söker dig som har förmågan att skapa struktur och ordning samt har en god framförhållning i ditt arbete. Du har en tydlig egen drivkraft, har lätt för att ta egna initiativ och arbetar bra på egen hand. Du har även lätt för att samarbeta med andra och skapa professionella och förtroendefulla relationer. Att ge god service känns lätt och självklart för dig. Du är noggrann och är mån om att leverera med god kvalitet. Du hanterar såväl rutinarbete som nya utmaningar utan problem. Du kan också analysera befintligt arbetssätt och komma med förslag på nya. Det är viktigt att du kan hantera konfidentiell information med hög integritet.Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
- slutbetyg från gymnasieutbildning
- aktuell erfarenhet av arbete som ledningsstöd
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- självgående i digitala verktyg och har god förmåga att använda Office-programmen.
Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet som ledningsstöd för chefer i högsta ledningsgrupp i en större organisation. Med större organisation menar vi en organisation med fler än 500 medarbetare. Det är även önskvärt att du har arbetslivserfarenhet från arbete som ledningsstöd på en statlig myndighet.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du kommer organisatoriskt tillhöra Utvecklingsavdelningen, men dela din tid mellan att stödja HR-direktören och utvecklingsdirektören. Placering i Sundbyberg. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-11.
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
