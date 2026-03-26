Ledigt jobb | Strategisk inköpare | Karlskoga

Strategisk inköpare | Karlskoga
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-03-26
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Strategisk inköpare i Karlskoga hos Saab Dynamics och leda affärskritiska inköpsprojekt i en internationell och högteknologisk miljö? Nu söker vi en driven och affärsorienterad strategisk inköpare till Saab Dynamics.
Du blir anställd av Jefferson Wells och arbetar på uppdrag hos Saab i Karlskoga. Uppdraget startar omgående, löper i minst ett år och kan övergå i förlängning eller anställning hos kund.
Ta chansen att utvecklas inom strategiskt inköp, kategoristyrning och leverantörsutveckling i en samhällsviktig bransch.
Om rollen - Strategisk inköpare kemikalier & icke-metalliska komponenter
Som strategisk inköpare ansvarar du för inköpsområdet kemikalier och icke-metalliska komponenter, med inslag av kategoristyrning. Du leder inköpsaktiviteter kopplade till företagets sälj- och leveransprojekt och bidrar till stärkt konkurrenskraft genom kostnadseffektiva och hållbara affärer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera inköpsstrategier baserat på marknadsanalys, leverantörskapacitet och affärsmål
Driva leverantörsutveckling och leverantörsutvärdering för att säkerställa kvalitet, leveransprecision och kostnadseffektivitet
Förhandla avtal och kommersiella villkor med nationella och internationella leverantörer
Leda inköpsprojekt i nära samarbete med teknik, produktion, kvalitet och FoU
Optimera kostnader och identifiera besparingsinitiativ utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet
Säkerställa efterlevnad av interna riktlinjer, exportkontroller och försvarsrelaterade regelverk
Hantera och minimera risker i leverantörskedjan (Supply Chain Risk Management)
Rollen kombinerar strategiskt inköp, projektledning och affärsutveckling i en tekniskt avancerad miljö.
Kvalifikationer - Vi söker dig som:
Gärna har högskoleutbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Kan ha erfarenhet av strategiskt inköp, sourcing eller projektledning samt ett starkt genuint intresse för inköp.
Är analytisk, strukturerad och resultatorienterad
Trivs i tvärfunktionella team och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har någon form av erfarenhet från tillverkningsindustri och teknisk verksamhet
Placeringsort: Karlskoga
Tillsättning: Enligt överenskommelse (omgående start möjlig)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Gammelbackavägen 8, 691 51 KARLSKOGA
)
691 51 KARLSKOGA
För detta jobb krävs körkort.
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se +46703789356
9821903