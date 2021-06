Ledigt jobb som Projektledare i Kungsbacka via Barona - Barona Teknik & Installation AB - Säkerhetsjobb i Kungsbacka

Barona Teknik & Installation AB / Säkerhetsjobb / Kungsbacka2021-06-29Är du en driven person med ett stort intresse för projektledning? Vill du vara med och bidra till Ultra Fogs framgångar?I rollen som Projektledare får du chansen att göra just det, och samtidigt ha ett väldigt roligt och utvecklande jobb. Sök redan idag!Vem är du?Du har en bakgrund inom el, mekanik och/eller automation. Du du kommer att vara med inom många områden kan du mkt och lite och är van vid att hantera många arbetsuppgifter samtidigt.När första projekteringen är gjord tar du över och gör en mer anpassad och riktad projektering till kunden. Du kommer att ansvara för dokumentation, uppföljning samt utbildning till kunder.Viktigt att du kan läsa och förstå elscheman, har erfarenhet av att arbeta med AutoCAD och gärna erfarenhet av PLC.Har du tidigare erfarenhet av sprinkler så är det meriterande.Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.För att lyckas på Ultra Fog är det viktigt att du är driven, prestigelös och nyfiken. Du har god känsla för projektledning och uppskattar utmaningar i arbetet. Du håller ögonen öppna för vad som behöver göras och tar utifrån det initiativ till eget arbete.Vad kan Ultra Fog erbjuda dig?Du kommer att få arbeta med roliga produkter och ny häftig teknik på en arbetsplats med härliga kollegor.Tycker du om att ta egna initiativ och se till att få saker utförda? Då är Ultra Fog rätt företag för dig.Gå gärna in och läs mer på www.ultrafog.com Ansök idag!Den här rekryteringsprocessen hanteras av Barona, och Ultra Fogs önskan är att alla eventuella frågor går direkt till Baronas rekryteringskonsult Camilla Arvidsson via telefon: 0723-255442 eller e-post: camilla.arvidsson@barona.se Vi arbetar med löpande urval - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-29Barona Teknik & Installation AB5837425