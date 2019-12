Ledigt jobb som maskinoperatör hos Svensk Dos i Uppsala! - Manpower AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Uppsala

Manpower AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Uppsala2019-12-23Är du en noggrann och ansvarsfull person med intresse för läkemedel och produktion? Är du dessutom driven och positiv och vill ha ett jobb där du får utlopp för dina tekniska talanger? Då vill vi presentera denna tjänst som maskinoperatör för dig! Svensk Dos i Uppsala söker dig som brinner för läkemedelsbranschen och vill arbeta heltid med start omgående. Passa på att sök idag!Vad kommer du att göra som maskinoperatör?Svensk Dos är ett företag inom läkemedelsbranschen och som maskinoperatör i deras produktion arbetar du med att dosera läkemedel. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att se till att produktionen fungerar felfritt, underhålla maskinerna och förse dem med det material som behövs. Det är ett stundtals utmanande jobb som sker i högt tempo och du jobbar tillsammans med duktiga, engagerade och hjälpsamma kollegor.Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning där du kommer lära dig mer om jobbet samt om GMP. Du kommer arbeta 2-skift, kl. 06:00-14:30 och kl. 14:15-22:45. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos Svensk Dos.Du kommer till exempel att:* Övervaka maskiner* Ansvara för att material finns på plats* Ansvara för att produktionen lever upp till de kvalitetskrav som ställsFör att trivas i rollen som maskinoperatörSom maskinoperatör har det stor betydelse att du är både ansvarsfull och noggrann. Vi tror att tidigare erfarenhet av att arbeta med liknande uppgifter är bra att ha med sig till det här jobbet, men allra viktigast är att du är rätt person och att det stämmer överens med vad du vill göra. Med ett genuint intresse för branschen och en vilja att lära dig så kommer du att trivas här. Start för jobbet är omgående.Vi söker dig som:* Har mycket goda kunskaper i svenska tal och skrift* Har fullständiga gymnasiebetyg* Det är meriterande om du har minst 1 års arbetslivserfarenhet* Kan starta omgående* Kan jobba 2-skift.Hur söker jag jobbet?Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ de tre korta stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du frågor kring tjänsten?1 Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar på manpower.se2 Har du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 0771 55 99 103 Har du frågor gällande jobbet i sig kan du kontakta Alexander Gustafsson, alexander.gustafsson@manpower.se Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Vad händer när jag skickat in min ansökan?Vi läser igenom ansökningar löpande. Du kan enkelt se om din ansökan kommit in på Min profil på Manpower.se under Ansökningar.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2019-12-23Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-01-20Manpower AB5019131