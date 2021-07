Ledigt jobb som Maskinoperatör hos Siemens Energy i Finspång - Manpower AB - Operatörs- och tillskärarjobb i Finspång

Manpower AB / Operatörs- och tillskärarjobb / Finspång2021-07-06Det här är ett konsultuppdrag som varar sex månader med möjlighet till förlängning. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos Siemens Energy.2021-07-06Som Maskinoperatör kommer du att arbeta på Siemens Energy i Finspång som är verksamt inom energibranschen. I rollen kommer du framför allt att hantera olika maskiner, åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs. Du kommer sköta maskiner manuellt och ansvara för att dessa hanteras på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Utöver det kommer du att övervaka maskiner och ansvara för den dagliga driften på avdelningen. Att arbeta som konsult via Manpower innebär både spännande och lärorika arbetsdagar, och vi lägger stor vikt vid att alla konsulter blir en del av företaget från dag ett.För att söka den här tjänsten bör du ha goda kunskaper inom justering av CNC-program, maskinövervakning och kvalitetskontroll. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av CNC-bearbetning / SPS programmering samt truck- och traversutbildning. Vi utgår från att du är en trevlig person med ett starkt driv som har lätt för att samarbeta med andra.Ledigt jobb som Maskinoperatör hos Siemens Energy i FinspångHar du erfarenhet av CNC-bearbetning / SPS programmering samt truck- och traversutbildning och vill vidare i karriären? Vi på Manpower söker just nu dig som vill ta dig an ett uppdrag som Maskinoperatör på Siemens Energy i Finspång. Om både du och Siemens Energy är nöjda med samarbetet finns goda chanser till fast anställning. Välkommen att skicka in din ansökan!ErbjudandeVi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.Ansök redan idag!Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta uppdragsbaserat hos Siemens Energy. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Selma Kerwall via e-post: selma.kerwall@manpower.se . Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.Vi ser fram emot att höra från dig!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-07-13Manpower AB5849087