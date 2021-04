Ledigt jobb som lagerarbetare hos Arken Zoo i Eskilstuna - Manpower AB - Lagerjobb i Eskilstuna

Manpower AB / Lagerjobb / Eskilstuna2021-04-06Arken Zoo är just nu på jakt efter dig som vill ta dig an utmaningen som lagerarbetare i deras verksamhet i Eskilstuna. I den här rollen är det viktigt att du trivs med att jobba i högt tempo och att arbeta efter uppsatta mål. Välkommen till en trevlig arbetsplats där laganda och utvecklingsvilja genomsyrar hela företaget!Den här rekryteringen är ett samarbete mellan Arken Zoo och Manpower AB. Du kommer att bli anställd hos Arken Zoo.Hur kommer en arbetsdag att se ut?Som lagerarbetare på Arken Zoo är du en viktig del av den dagliga verksamheten. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av att köra truck och att plocka och packa order från pall till pall. Det är stundtals ett fysiskt jobb som sker i högt tempo och du ingår i ett team med duktiga och drivna kollegor.Vem är du?Vi söker dig som är driven, positiv och gillar att jobba fysiskt! Det är också viktigt att du är noggrann eftersom det blir ditt ansvar att hantera kundernas och butikernas beställningar och se till att allt blir rätt. Det är viktigt att du är stresstålig och kan arbeta såväl effektivt som strategiskt. Tidigare erfarenhet av att arbeta på lager är mycket meriterande då det kommer att vara till stor hjälp i arbetet.Vi söker dig som har;* Truckkort A1-A4, B1-B4* God fysik då tunga lyft förekommer i arbetet* Tidigare erfarenhet av lagerarbete* Är bekväm med svenska och engelska, både tal och skriftDet är viktigt att du kan arbeta alla tider då arbetet är förlagt på både morgon, kväll och helg.Om Arken ZooArken Zoo är ett spännande företag i tillväxt som ingår i Musti Group, Nordens största husdjurskedja. Totalt har vi ca. 300 butiker i Finland, Sverige och Norge, med en stark tillväxt de närmsta åren. Vi har också en stor och växande e-handel. Vårt mål är att ständigt göra livet enklare, säkrare och roligare - för dig och ditt husdjur. Läs mer på www.arkenzoo.se På vårt lager i Eskilstuna på ca 29 000kvm jobbar ca 120 anställda och vi levererar produkter till e-handelskunder i Sverige och Norge och till våra butiker i Sverige, Norge och Finland. Vi levererar till våra varumärken Arken Zoo, Djurmagasinet, Animail och Vetzoo i Sverige, Musti och Vetzoo i Norge samt Musti ja Mirri i Finland. Den här rekryteringen är ett samarbete mellan Arken Zoo och Manpower AB. Du kommer att bli anställd hos Arken Zoo.Sök tjänsten i dag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Alexander Gustafsson på alexander.gustafsson@manpower.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-06Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-04Manpower AB5673556