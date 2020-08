Ledigt jobb som Kundtjänstmedarbetare i Östersund - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Östersund

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Östersund2020-08-26I den här rollen kommer du framför allt att vägleda kunder på ett serviceinriktat och professionellt sätt via telefon och ta emot inkommande samtal och mejl. I jobbet ingår även att arbeta med rådgivning och försäljning.Det dagliga arbetet går först och främst ut på att vägleda kunder på ett serviceinriktat och professionellt sätt via telefon och ta emot inkommande samtal och mejl tillsammans med trevliga kollegor. Utöver det kommer du att arbeta med rådgivning och försäljning. Som Kundtjänstmedarbetare tillhör du kundsupporten och rapporterar till gruppledaren. Du kommer att arbeta i fräscha, moderna och stora lokaler. Avdelningen består idag av flera medarbetare som gillar att ha kul tillsammans både under och efter arbetstid!I jobbet ingår till exempel attinformera om produkter och avtalsälja till nya och befintliga kunderbesvara inkommande samtal och mejl.Detta är ett rekryteringsuppdrag där StudentConsulting hanterar processen men du blir anställd av vår kund i Östersund. Detta är en flexibel anställning där du själv har möjlighet att styra hur mycket du jobbar. Du bör vara intresserad av att arbeta mellan 50-100%. Perfekt för dig som är student eller har ett annat deltidsjobb och vill kombinera!2020-08-26Vem söker vi?Till rollen som Kundtjänstmedarbetare söker vi framförallt dig som är en social och engagerad person som motiveras av möjligheten att utvecklas i din yrkesroll och att vara en viktig kugge i ett stort maskineri. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av försäljning och att arbeta över telefon, men det här är inget krav. Utöver det är det en stor fördel om du har erfarenhet av liknande arbete, behärskar andra språk utöver svenska och engelska och har erfarenhet av försäljning. Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, serviceinriktad och flexibel. Vi tror att du gillar att ha ett högt tempo!Vi söker personer som är intresserade av att påbörja en anställning 2020-09-07 samt 2020-10-5. Sök tjänsten idag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Nordin via e-post: anna.nordin@studentconsulting.com . Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida. Sista ansökningsdag är 2020-09-30.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5334624