Ledigt jobb som fastighetsförvaltare till kund i Norrköping - Experis AB - Administratörsjobb i Norrköping

Experis AB / Administratörsjobb / Norrköping2021-06-28Nu söker vi en förvaltare till ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. De erbjuder bostäder och samhällsfastigheter på utvalda orter från norra till södra Sverige. Hos vår kund arbetar de utifrån värdeorden Drivande, Närvarande, Ansvarstagande. Som arbetsgivare kännetecknas de av en dynamisk miljö och korta beslutsvägar. Hos vår kund finns stora möjligheter till personlig utveckling för dig som har drivkraft och engagemang. Till sitt fastighetsbestånd i södra Sverige söker de nu en Förvaltare med placeringsort Norrköping, som vill vara med och utveckla deras fastigheter och hyresgästkontakter till nästa steg. De tar nu nästa steg i sin utveckling med fokus på kundmötet, områdesutveckling och hållbara investeringar. De erbjuder möjligheten att vara med och växa på ett av Sveriges mest spännande fastighetsbolag2021-06-28Vi söker dig med ett stort driv och stort kundfokus som vill växa i rollen som fastighetsförvaltare hos oss vår kund i Norrköping.I rollen som förvaltare har du budget- och resultatansvar för en fastighetsportfölj i Norrköping bestående i huvudsak av bostäder men även en del lokaler. Du arbetar med långsiktighet i fokus och säkerställer ett bättre driftnetto genom bl.a. fokus på värdeutveckling, energieffektivisering och förebyggande arbete med drift, underhåll och planerade aktiviteter. Du arbetar dagligen med hyresgästkontakter, sköter förhandlingar kring lokalhyresavtal samt ansvarar för kontakt och samordning gentemot leverantörer och entreprenörer i olika underhålls- och hyresgästanpassningsprojekt.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:* Totalansvar för sina fastigheter vilket inkluderar intäkter, kostnader, underhåll, mindre projekt (energi, tillval eller standardhöjande åtgärder, vattenskador) arbetsledning av tekniker och uthyrare.* Budget och prognos* Kvartalsuppföljning med rapporter och kommentarer* Fakturahantering* Uppföljning av interna och externa serviceordrar* Uppföljning av fastighetsägaransvaret, områdessyn och ronderingar* Mål och handlingsplaner* Uppföljning NKI och NMI* Leverantörsmöten och uppföljningHos vår kund arbetar du nära andra förvaltare inom både förvaltning och stödfunktioner och har en nära kontakt med dina hyresgäster. Du kommer även ha daglig kontakt med och arbetsleda fastighetsteknikerna.Vem är duVi ser att du har en universitetsutbildning eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig (ex byggnation, samhällsbyggnad, ekonomi/ fastighetsförvaltning) Du kan även ha skaffat dig erfarenhet på annat vis.Det är meriterande med kunskaper inom fastighetsteknik samt vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik. Har du erfarenhet av att samordna underhålls- och ombyggnadsprojekt så är det ett plus men inte ett krav.Du har vidare god förmåga att arbeta självständigt och i team och du har ett stort engagemang. Du ska kunna se och möta kunders behov på ett affärsmässigt sätt, du har en hög social kompetens och du är duktig på att hitta ett bra samarbete med olika parter. Vi söker dig som är resultatmedveten och kundorienterad med en naturlig fallenhet för att skapa och upprätthålla goda relationer både med kollegor, kunder och partners. Du har vidare en god förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift samt du mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.Är du nyfiken och servicenära som person kan du vara den vi söker. Vår kommande Förvaltare har en innovativ ådra och trivs med att påverka. Här får du möjligheten!Vår kund strävar efter ökad mångfald och söker därför dig som kan bidra med nya perspektiv, värdesätter olikheter och förstår hur dessa påverkar dig själv och andra.Varför just detta företag?Hos vår kund arbetar de utifrån värdeorden, DNA, Drivande, Närvarande och Ansvarstagande. De erbjuder en trygg arbetsgivare med fortsatta expansionsplaner och höga ambitioner. Hos vår kund finns stora möjligheter till personlig utveckling för dig som har drivkraft och engagemang. Du får kompetenta och trevliga kollegor i ett företag i ständig utveckling.Skicka din ansökan via ansökningslänken här bredvid. Har du frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Linda Pettersson via mail linda.pettersson@manpower.se Ta ett nytt steg i din karriär, varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-07-19Experis AB5835055