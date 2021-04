Ledigt jobb som Digital Merchandiser / Produktadministratör - Manpower AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Manpower AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-21Ledigt jobb som Digital Merchandiser/Produktadministratör i StockholmJust nu söker vi på Manpower dig som vill ta dig an ett uppdrag som Digital Merchandiser/Produktadministratör hos vår kund i Kista. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får trygghet och stabilitet samtidigt som dina arbetsdagar blir väldigt omväxlande. Välkommen med din ansökan!Det här är ett konsultuppdrag som varar i tre månader med chans till förlängning. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår uppdragsgivare med utgångspunkt i Kista. Under detta uppdrag kommer du att få möjligheten att arbeta hemma, så de är avgörande att du har tillgång till en stabil internetuppkoppling och har möjligheten att arbeta hemifrån på heltid.Att jobba som Digital Merchandiser/Produktadministratör för ManpowerDen här tjänsten innebär att du kommer att vara en administrativ mittpunkt i teamet, och arbeta mellan KAM-assistent, produktchefer och sälj. I denna roll behöver man inte ta fram nytt innehåll, utan man ska samla och polera fram den information som kunderna eftersöker. Rollen är helt ny och många av arbetsuppgifterna kommer att tas fram tillsammans med konsulten och beställaren.Några exempel på arbetsuppgifter är:Hantera content-administrationen mellan KAM-assistent, produktchefer och säljStrukturera upp information om kundernaBygga mallar för att skapa en översikt över vad webshopparna erbjuderBygga mallar för att skapa en översikt över vad webshopparna har för kravHålla ordning på prisfiler och marknadspriserTjänsten är på heltid och dina arbetstider kommer att vara kontorstider. I dina arbetsuppgifter ingår att ha mycket kontakt med kollegor och leverantörer och se till att den dagliga administrationen löper på smidigt, sätta upp mappstrukturer för avdelningen och ge administrativt stöd till chefer och andra medarbetare.Är du rätt person för jobbet?Vi söker en självgående administratör med stor kunskap inom Excel och med mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.Personen vi söker är ansvarsfull, noggrann, strukturerad och är van att arbeta administrativt. Vi ser det som ett stort plus om personen har erfarenhet av E-handel/webbshoppar sen tidigare. Det är meriterande om du har en utbildning inom e-handel eller marknadsföring.I övrigt krävs det att duhar mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrifthar mycket goda kunskaper i engelskahar mycket goda kunskaper i ExcelUppgifter som du behöver kunna hantera i Excel* Leta rad (lookup)* Söka/lokalisera dubbletter* Förstå hur man använder formaten allmänt, tal valuta mm* Koppla samman olika Excel-filer* Crosschecka data i olika filer* Sortera på rad och kolumn* Filter* Grundläggande (=)formler* Bygga mallar och styrdokumentErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-21Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-28Manpower AB5709035