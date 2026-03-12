Ledigt jobb | Operativ Inköpare | Arboga
2026-03-12
Den här tjänsten som operativ inköpare hos Saab i Arboga, är ett produktionsnära och tekniskt orienterat inköpsarbete där du ansvarar för att säkerställa material, komponenter, tjänster och produkter till företagets olika projekt.
Eftersom verksamheten arbetar med mindre serier och kundanpassade lösningar snarare än serietillverkning är inköpsprocessen varierad, detaljrik och nära kopplad till teknik, industri och produktion.
Du samarbetar kontinuerligt med produktion, konstruktion, logistik och montage och har även ansvar för inköpsfunktionen i utvalda projekt. Detta gör rollen central för att säkerställa kvalitet, leveransprecision och kostnadseffektivitet i en högteknologisk industrimiljö.
Ort: Arboga
Start: 1 april
Tidslängd: Minst 6 månader, möjlighet till förlängning eller anställning
Rekryteringsprocessen har startat så urval sker löpande - så vänta inte med din ansökan Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Här är arbetets viktigaste delar inom operativt inköp och produktionsnära industriverksamhet
Genomföra operativa inköp av material, komponenter, system och tjänster utifrån projektens tekniska krav
Arbeta nära produktion och montage för att säkerställa effektiva och korrekta materialflöden
Driva inköpsprocessen från offertförfrågan och leverantörsbedömning till beställning och leveransbevakning
Hantera och tolka tekniska specifikationer för att säkerställa korrekt inköp
Koordinera och leda inköpsaktiviteter i projekt tillsammans med projektledare och teknikfunktioner
Säkerställa att inköp följer avtal, kvalitetskrav och interna riktlinjer
Utveckla leverantörer och genomföra prisförhandlingar för att skapa kostnadseffektiva lösningar
Samverka med konstruktörer, logistiker, montörer och andra industriella funktioner
Identifiera förbättringar i inköpsflöden och leveranskedjor för att stärka produktionens effektivitet
Vem är du?
Du bör ha erfarenhet av:
projektledning, operativt inköp inom industri, teknisk produktion eller projektbaserad verksamhet.
att arbetat produktionsnära i en teknikorienterad industrimiljö
jobbat i komplexa affärssystem som ex vis IFS eller SAP Dina personliga egenskaper
Som operativ inköpare är du strukturerad, noggrann och trygg i att prioritera även när projekten förändras snabbt. Du trivs i en produktionsnära och teknisk miljö och har lätt för att skapa goda relationer med både interna team och externa leverantörer. Du arbetar affärsmässigt och analytiskt och bedömer kostnader, risker och tekniska behov på ett säkert sätt. Din flexibilitet och förmåga att hitta lösningar gör att du hanterar flera parallella inköpsprocesser samtidigt. Du är självgående och driver ditt arbete framåt, samtidigt som du uppskattar tvärfunktionellt samarbete där teknik, produktion och inköp tillsammans skapar framgångsrika projektresultat. Du pratar och skriver obehindrat i svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
.
