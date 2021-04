Ledigt industriarbete hos vår kund i Kinna! - AB Söder & Co Consulting - Fabriksjobb i Mark

AB Söder & Co Consulting / Fabriksjobb / Mark2021-04-082021-04-08Tjänsten som Industriarbetare är på heltid och du kommer i huvudsak att arbeta med paketering av artiklar som skall skickas ut mot kund. Arbetet är förlagt på dagtid och för rätt person startar uppdraget omgående.Vi välkomnar framför allt dig med goda kunskaper inom produktionsarbete att söka tjänsten, och ser även gärna att du har erfarenhet av tillverkande industri. Vidare tror vi att du är fysiskt stark och tycker om att arbeta med kroppen. Du har körkort och tillgång till bil, samt behärskar svenska i tal och skrift.Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-04AB Söder & Co Consulting5678239