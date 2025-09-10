Ledigt deltidsjobb som Port Officer till GBG Hamn!
2025-09-10
Just nu söker vi timanställda Port Officers till Göteborgs Hamn - ett spännande extrajobb för dig som vill bidra till säkerheten i Skandinaviens största hamn!
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Manpower och passar dig som är studerande, har eget företag med F-skattsedel, är senior eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Vi söker dig som har möjlighet att arbeta långsiktigt, gärna under två somrar, då kontinuitet och erfarenhet är viktiga delar i rollen.
Antal tjänster: 8
Tillträde: Omgående
Arbetstider: Skiftarbete
Typ av jobb: Extrajobb
Om rollen
Du kommer att arbeta inom Business Area Energy, där hanteras kemiska produkter, energi och en växande andel förnybara bränslen. Som Port Officer har du en nyckelroll i att samordna och säkerställa säkerheten vid fartygens ankomst och avgång.

Dina arbetsuppgifter
* Tillsyn av säkerhets- och miljöordningar
* Rapportering av incidenter och olyckor
* Koordinering av fartygsoperationer vid kaj
* Daglig kontakt med interna och externa aktörer
* Medverkan i utvecklingsprojekt inom Energihamnen
Vi söker dig som:
* Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet, gärna inom sjöfart, logistik eller sjöingenjörsområdet
* Har erfarenhet från petrokemisk industri eller tanksjöfart
* Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Har B-körkort (krav)
* Är social, serviceinriktad, noggrann och strukturerad
* Har ett högt säkerhets- och miljötänk
* Är initiativrik, stresstålig och ansvarstagande
Meriterande är erfarenhet av produktions- eller styrsystem som Siemens PCS7 samt arbete i processorienterad miljö.
Vi söker dig som
Du har social kompetens, är utåtriktad och har lätt för att ta nya kontakter. Du är tydlig och kan sätta gränser när så behövs. Samarbetsförmåga och ordningssinne är viktigt, liksom att du är van vid att ta eget ansvar och arbeta självständigt såväl som i grupp. Vi ser det som en tillgång att du har förmågan att ta fram innovativa lösningar samt en vilja att bidra till utveckling, både egen och verksamhetens. Är du också ödmjuk, intresserad av att lära dig nytt och vill arbeta i en spännande verksamhet är du kanske den vi söker?
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.

Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga konsultchef på wilma.klaren@manpower.se
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdraget innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan idag!
Urval och intervjuer sker löpande. Vad väntar du på? Ta chansen att göra skillnad och bli en del av vår framgångssaga! Varmt välkommen!

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Manpower AB
