Manpower AB / Lagerjobb / Göteborg2021-04-14Är du intresserad av att få möjligheten att jobba hos en av Sveriges största däckgrossister? Då får du inte missa denna chansen! Just nu söker vi personer för kommande behov hos vår välkända kund inom däckindustrin! Är du en driven, arbetsvillig och fysiskt aktiv person? Då passar detta jobbet för dig! Sök redan idag! #jobbjustnuDet här är ett konsultuppdrag, där du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår välkända kund inom däckindustrin. Vid start på anställning kommer du givetvis få en kortare introduktion av arbetet för att du ska känna dig bekväm i din roll i företaget. Du kommer att arbeta tillsammans med andra personer så vi ser gärna att du är en lagspelare.Vi söker nu i proaktivt syfte både truckförare och montörer för denna tjänst.Vad går jobbet ut på?Det här jobbet passar dig som uppskattar en arbetsplats i ständig förändring mot det bättre där ingen dag är den andra lik.Du kommer exempelvis att jobba med:* Däckmontering - montering och balansering av däck på olika fälgar* Truckkörning - orderplock, sortering och hantering av gods. Väldigt meriterande om du kört höglyftande plocktruck eller skjutstativ på tidigare arbeten.* Containertömning - tömning av däck och fälgar* Administration - bokning av transporter, skapa sändningarGivetvis förekommer även mer tradionellt lagerarbete där städning, sortering och emballering är vanligt förekommande arbetsuppgifter.Arbetstiderna är förlagda mellan måndag-fredag, 07.00-16.00 - Andra skift kan förekomma så vi gärna ser att du är flexibel kring arbetstider och skift.Vem söker vi?Till den här tjänsten söker vi dig som är engagerad och som gillar att jobba fysiskt! Det är också viktigt att du är noggrann eftersom det blir ditt ansvar att hantera kundernas beställningar och se till att allt blir rätt. Vi ser att du är praktiskt lagd och inte räds att hugga i där det behövs! Rollen kräver även god fysik då det förekommer en del tunga lyft.Vi söker dig som:* har fullständigt truckkort A1-A4och B1-B4* kan jobba heltid mellan 07-16.00, måndag-fredag* har god fysik* god datorvana* behärskar svenska i tal och skriftMeriterande för tjänsten är om du har körkort och tillgång till bil, fallskyddsutbildning samt arbetat i systemet Astro tidigare.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Sök tjänsten i dag!Vid frågor är du välkommen att kontakta Maria Grüner, maria.gruner@manpower.se Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående. Notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.Vi ser fram emot att höra från dig!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. #jobbjustnuVaraktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-14Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-05Manpower AB5690658