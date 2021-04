Lediga jobb som truckförare i Vara! - Manpower AB - Lagerjobb i Vara

Manpower AB / Lagerjobb / Vara2021-04-14Har du erfarenhet av truckkörning och är ute efter nya utmaningar i arbetslivet? Vill du bli en del av ett internationellt industriföretag? Vi på Manpower söker nu erfarna och duktiga truckförare till vår uppdragsgivare i Vara! Välkommen med din ansökan idag!Hur är det att jobba som truckförare?I din roll kommer du att arbeta på logistiken hos vår industrikund i Vara. Du kommer att arbeta på avdelningen om plock och pack samt intern materialhantering, och ingår i ett härligt gäng där du samarbetar med dina kollegor. Tempot är högt, och det kan förekomma fysiskt krävande uppgifter. Det är därför viktigt att du drivs och trivs i en händelserik och fartfylld arbetsmiljö samt hanterar truckkörningen väl. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha fullständigt truckkort samt truckvana. Detta är ett heltidsuppdrag där du blir anställd av Manpower och uthyrd till kund. Arbetstiderna är förlagda till dagtid.Vad måste jag kunna innan jag börjar?För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:* Har körkort och tillgång till bil, om du inte bor centralt i Vara.* Har gymnasieexamen, med godkända gymnasiebetyg i dina grundämnen.* Behärskar svenska i tal och skrift.* Kan starta omgående!* Har truckkort A1-4, B1-4, D1.Vilka personliga egenskaper är viktiga?Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du är driven, social, flexibel och utåtriktad. Du är en teamspelare som samarbetar väl med dina kollegor, och är inte rädd för att hugga i när det behövs.Hur söker jag jobbet?Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du frågor kring tjänsten?1. Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar på manpower.se2. Har du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 0771-55 99 103. Har du frågor gällande jobbet i sig når du mig på sandra.spasovska@manpower.se Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Vad händer när jag skickat in min ansökan?Vi läser igenom ansökningar löpande. Du kan enkelt se om din ansökan kommit in på Min profil på Manpower.se under Ansökningar.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-14Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-12Manpower AB5692254