Lediga jobb som truckförare i Örebro - Manpower AB - Lagerjobb i Örebro

Manpower AB / Lagerjobb / Örebro2021-04-06Är du en metodisk och organiserad person som gillar att arbeta tillsammans med dina kollegor mot gemensamma mål? Vi söker just nu truckförare till flera av våra kunder i Örebro med omnejd. Här erbjuds ett arbete i högt tempo som kräver såväl god fysik som förmågan att arbeta strukturerat. Välkommen med din ansökan!Att arbeta som truckförareI den här rollen kommer du att arbeta med lagerhantering, godsmottagning och truckkörning. I arbetsuppgifterna ingår även andra uppgifter som att plocka, packa och administrera artiklar som sedan ska levereras till kunder runt om i Sverige. Du kommer att arbeta på ett av våra välkända och spännande kundföretag i Örebro-området. Arbetet är förlagt på skift, varierande tider.Det här är ett konsultuppdrag som varar sex månader. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår uppdragsgivare.Vem söker vi?Till rollen som truckförare söker vi framför allt dig som är en organiserad och positiv person som motiveras av att vara en viktig kugge i ett stort maskineri. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av truckkörning, att arbeta på lager och industribranschen. Det dagliga arbetet kräver att du är metodisk och ansvarsfull i din yrkesroll.Vi söker dig som har:* truckbehörighet för A och B* erfarenhet av att köra truck på lager* B-körkort och tillgång till bil* behärskar svenska i både tal och skrift* god fysik* god datorvanaDet är meriterande om du har kört skjutstativ i tidigare jobb.ErbjudandeVi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.Sök tjänsten i dag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Alexander Gustafsson via e-post: alexander.gustafsson@manpower.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-06Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-04Manpower AB5674532