Lediga jobb som budbilschaufför på omtyckt företag i Stockholm! - Manpower AB - Fordonsförarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Manpower AB

Manpower AB / Fordonsförarjobb / Stockholm2020-08-26Vår kund i Västberga, Stockholm är nu i behov av budbilschaufförer! Älskar du att köra bil och har haft körkort i minst 2 år? Här har du möjlighet att skaffa meriterande erfarenhet och jobba för ett välkänt företag inom logistik! Välkommen med din ansökan!Vad innebär jobbet som budbilschaufför?Som budbilschaufför transporterar och hämtar du paket till och från kunder i området du blir tilldelad. Du kommer att få träffa många nya människor varje dag och du kommer få möjligheten att slipa på ditt allra bästa kundbemötande! Du kommer vara ansiktet utåt för vår kund, vilket gör det viktigt att du är en serviceinriktad person som levererar arbete med god kvalité, även under tidspress.Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:* Sortera, packa, lossa och lasta paket, vilket innebär att tunga lyft kan förekomma.* Säkerställa att all dokumentation gällande kundernas paket blir rätt.* Köra ut paket till kunder och även hämta paket.Arbetstiderna är förlagda på måndag-fredag kl. 09:00-18:00. Arbetet är på heltid.Vad behöver jag kunna för jobbet som budbilschaufför?För att vara budbilschaufför behöver du vara serviceminded, framåt och driven. Detta för att kunderna ska få den bästa upplevelsen! Utöver detta behöver du:* Manuellt B-körkort och vana av att köra bil sedan minst 2 år tillbaka.* Flytande i svenska och goda kunskaper i engelska.* Fullständiga gymnasiebetyg.Det är mycket meriterande om du har liknande arbetserfarenhet eller tidigare jobbat inom service.Hur söker jag jobbet?Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ de tre korta stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du frågor kring tjänsten?1. Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar på manpower.se2. Har du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 0771-55 99 10. Har du frågor gällande jobbet i sig når du mig på caroline.johansson@manpower.se Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Vad händer när jag skickat in min ansökan?Vi läser igenom ansökningar löpande. Du kan enkelt se om din ansökan kommit in på Min profil på Manpower.se under Ansökningar.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2020-08-26Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-09-23Manpower AB5333977