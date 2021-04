Lediga jobb inom industrin i Hagfors! - Manpower AB - Operatörs- och tillskärarjobb i Hagfors

Manpower AB / Operatörs- och tillskärarjobb / Hagfors2021-04-21Just nu får vi på Manpower in många uppdrag från både befintliga och nya kunder. Vi behöver därför utöka vår personalstyrka med nya talanger. Hos oss får du en trygg anställning och fina förmåner. Låter det intressant? Vänta inte med din ansökan!Vad går arbetet som konsult ut på?Ditt första uppdrag som konsult hos oss kommer att arbeta med industrirelaterade uppgifter. Anställningen inleds med en introduktionsutbildning där du får lära dig det du behöver veta för att komma igång med jobbet på bästa sätt.Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar som uthyrd konsult hos vår kund. Detta ger dig en mängd fördelar som vi gärna berättar mer om!Mer detaljerat kommer du att bland annat arbeta med* Traverskörning* Truckkörning* Körning maskin* Bearbetning* MaterialhanteringÄr du rätt person för jobbet?Den här tjänsten passar dig som tycker att det är spännande att arbeta med industrirelaterade uppgifter. Du har en fallenhet för att prata med olika typer av människor och en genuin vilja att göra ett bra jobb. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av truck och traverskörning samt maskinvara.Mer specifikt söker vi dig som* Har traverskort* Har truckkort* Industrivana* Talar svenska obehindrat* Är flexibel* Kan jobba skift* Kan starta omgåendeErbjudandeVi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.Hur söker jag jobbet?Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ de tre korta stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du frågor kring tjänsten?1. Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar på manpower.se2. Har du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 0771-55 99 10. Har du frågor gällande jobbet i sig når du mig på alexander.gustafsson@manpower.se Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Vad händer när jag skickat in min ansökan?Vi läser igenom ansökningar löpande. Du kan enkelt se om din ansökan kommit in på Min profil på Manpower.se under Ansökningar.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-21Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-06-02Manpower AB5709090