Ledig tjänst- Herrfrisör salong på Ronnys frisör salong

2026-01-17
Vi söker nu en erfaren herrfrisör till vår salong Ronnys frisör salong. Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
• Klippa, raka och trimma
• Ta emot kunder på ett professionellt och vänligt sätt
• Ge service och rådgivning kring hår och skägg
• Hålla ordning och rena arbetsytor
• Arbeta självständigt Kvalifikationer
• Erfarenhet som herrfrisör/barberare
• God kundbemötande
• Noggrann, ansvarstagande och stresståligSå ansöker du
Skicka CV och kort presentation till:swedswedn@yahoo.com
Sista dag att ansöka är 31 januari
Fastanställning (heltid/Deltid)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: (Enligt avtal)
Välkommen med din ansökan!
Vänliga hälsningar
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jabor, Mohammed
Norrgatan 5 (visa karta
)
352 33 VÄXJÖ Arbetsplats
Jabor Mohammed Jobbnummer
9690086