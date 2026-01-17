Ledig tjänst- Herrfrisör salong på Ronnys frisör salong

Jabor, Mohammed / Hälsojobb / Växjö
2026-01-17


Vi söker nu en erfaren herrfrisör till vår salong Ronnys frisör salong.

Publiceringsdatum
2026-01-17

Dina arbetsuppgifter
• Klippa, raka och trimma
• Ta emot kunder på ett professionellt och vänligt sätt
• Ge service och rådgivning kring hår och skägg
• Hålla ordning och rena arbetsytor
• Arbeta självständigt

Kvalifikationer
• Erfarenhet som herrfrisör/barberare
• God kundbemötande
• Noggrann, ansvarstagande och stresstålig

Så ansöker du
Skicka CV och kort presentation till:
swedswedn@yahoo.com
Sista dag att ansöka är 31 januari

Fastanställning (heltid/Deltid)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: (Enligt avtal)

Välkommen med din ansökan!
Vänliga hälsningar
Ronnys frisör salong

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: swedswedn@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jabor, Mohammed
Norrgatan 5 (visa karta)
352 33  VÄXJÖ

Arbetsplats
Jabor Mohammed

Jobbnummer
9690086

