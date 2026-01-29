Ledig tjänst som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Skänninge
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mjölby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mjölby
2026-01-29
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Mjölby
, Motala
, Linköping
, Tranås
, Tibro
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent. Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är en kvinna i 53-årsåldern som har retts syndrom och bor i en villa i Skänninge. Hon gillar att lyssna på musik, bada, åka på olika aktiviteter med mera. Hon söker nu personal till en tjänst på 90%, vikarier och extra personal till sommaren.
Vi söker dig som vill arbeta långsiktigt och bygga en trygg relation som personlig assistent. Du bör inte vara främmande för kommunicering utan tal då kvinnan då hon är icke verbal och kommunicerar på sitt egna sätt. Kvinnan har assistans dygnet runt med dubbelassistans del av dygnet och med vaken natt men de främsta arbetstiderna vi söker personal till är mellan kl. 7:45-20:45. Arbetspassen är mellan 6 till 12 timmar långa pass. Vi gärna att du är flexibel med tider.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är social, driven, och har ett aktivt deltagande samt är en lojal lagspelare. Arbetet utformas alltid utifrån kundens behov, dagsform och önskemål.
Kunden söker en skojig och kreativ person med nära till skratt. Du ska vara noggrann och ha förmåga att arbeta självständigt men även tillsammans med en kollega och utgå ifrån kundens bästa i fokus. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Förutom detta ser vi gärna att du:
är kvinna
har körkort
bor i närheten av Skänninge
har tidigare erfarenhet inom LSS
har tidigare erfarenhet av icke verbal kommunikation
Det är viktigt att du är strukturerad, tydlig och stabil i ditt arbete med kunden. Viktigast är dina personliga egenskaper samt personkemin mellan dig och kunden.
Vi erbjuder ett varierande och meningsfullt arbete där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna, kloka beslut. Vi har även ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg som stödjer din utveckling i yrkesrollen.
Övrig information
Anställningsform: Visstid så länge assistansuppdraget varar eller behovsanställning.
Omfattning: 90%, efter behov eller en anställning över sommaren.
Arbetstider: Efter överenskommelse men behov finns dygnets alla tider.
Tillträde: Inskolning omgående.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7140450-1815090". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Jerikodalsgatan 6 (visa karta
)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9712936