Ledig jobb som Trähusarbetare i Åtvidaberg - Manpower AB - Murarjobb i Åtvidaberg

Manpower AB / Murarjobb / Åtvidaberg2020-08-23Just nu söker vi på Manpower dig som vill ta dig an ett uppdrag hos en av våra kunder i byggbranschen. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får trygghet och stabilitet samtidigt som dina arbetsdagar blir väldigt omväxlande. Välkommen med din ansökan!Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar som uthyrd konsult hos vår kund. Detta ger dig en mängd fördelar som vi gärna berättar mer om!Att arbeta som konsultI den här rollen kommer du att arbeta med tillverkning av husstommar. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra lättare snickeriarbeten och bygga ihop väggar och bjälklag. Du kommer att arbeta på ett svenskt, framgångsrikt och välkänt företag i Åtvidaberg som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen och uppdraget kommer att vara tillsvidare.Är du rätt person för jobbet?Den här tjänsten passar dig som är händig, du behöver ej vara utbildad snickare, och tycker att det är spännande att arbeta med snickeri och tillverkning av husstommar. Du har en fallenhet för praktiskt arbete, har lätt för att samarbeta och en genuin vilja att göra ett bra jobb. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av liknande arbete.Vi söker dig somtrivs med fysiskt arbetehar B-körkortbehärskar svenska väl i både tal och skriftkan uppvisa goda referenser från tidigare arbetsgivarekan läsa och bygga efter byggnadsritningarkan hantera spikpistol, skruvdragare etc.Stor vikt kommer läggas vid din person.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Hur söker du?Du söker med registrerat CV via vår hemsida, www.manpower.se Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt än via vår hemsida.Urval sker löpande så tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.2020-08-23Vid eventuella frågor är du välkommen kontakta ansvarig Konsultchef, Pär Lyckbring, via e-post. par.lyckbring@manpower.se Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-09-13Manpower AB5329942