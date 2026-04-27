Ledarskap, teknik och kundfokus - är du vår nästa Servicechef?
Visste du att varannan svensk kan tänka sig att semestra med husbil eller husvagn? Vår marknad har inte bara växt de senaste åren, vår kundgrupp har också breddats - och idag ser vi likväl pensionärer, småbarnsfamiljer eller inbitna golfare som våra kunder och under alla årstider. Vår bransch är i förändring och vi på Forsbergs Fritidscenter vill leda den utvecklingen. Är du redo att vara med?
Är du en ledare som brinner för utveckling, människor och kundupplevelse? Då kan det vara dig vi söker!
Servicechef till Forsbergs i Kalmar
Nu söker vi vår nästa Servicechef som vill vara med och forma framtiden på vårt center i Kalmar.
Som Servicechef hos oss får du en nyckelroll som innebär ett helhetsansvar för det dagliga arbetet i verkstaden och kundmottagningen, samt för vår tillbehörs- och reservdelsavdelning. Med ett coachande ledarskap skapar du engagemang, struktur och arbetsglädje i teamet - samtidigt som du säkerställer att våra kunder får service i toppklass. Du har personalansvar över avdelningens tekniker, servicerådgivare samt personalen i tillbehörs-och reservdelsbutiken.
Vi tror att du är en närvarande, erfaren och trygg ledare som stöttar i tekniska frågor, driver förbättringsarbete och följer upp resultat. Du har ett öga för både detaljer och helhet, och trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen. Du arbetar nära ditt team och är en del av planeringen och den operativa dagliga driften.
Tillsammans med försäljningschefen, som ansvarar för försäljningsavdelningen och dess personal, arbetar ni för att era avdelningar i Kalmar ska leverera starka resultat, ha välmående medarbetare och nöjda kunder.
Vi erbjuder dig
En central roll i ett växande företag med starkt varumärke
Möjlighet att påverka och utveckla både verksamhet och medarbetare
Ett engagerat team och en kultur där vi stöttar varandra
En arbetsplats där frihet, ansvar och kundfokus går hand i hand
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och trivs med att motivera andra
Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt driv
Kommunicerar tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt
Ser möjligheter i förändring och vågar fatta beslut samt stå upp för dem
Att du är prestigelös, positiv och gillar att arbeta nära både kunder och kollegor ser vi som en självklarhet.
Meriterande
Erfarenhet från liknande roll inom verkstad, service eller detaljhandel
Teknisk förståelse - gärna inom elektronik eller fordon
Kunskaper i tyska är ett plus
Redo att ta nästa steg i din ledarskapsresa? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
För frågor gällande tjänsten, kontakta Eftermarknadschef: Veronica Antonsson, veronica.antonsson@ffc.se
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll samt ett drogtest innan eventuellt avtal om anställning träffas, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav.
Varför Forsbergs Fritidscenter?
På Forsbergs lever vi våra gemensamma värderingar; Nytänkande, Omtänksamma, Drivande och Enkla. Vi hjälper varandra och våra kunder, och vi ser att det är tillsammans som vi kan bli snabbare, starkare och bättre. Vi strävar efter att vara lite bättre idag än vad vi var igår och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som levererar den. Vi har ett bra kollektivavtal, ett schysst förmånspaket och titt som tätt bjuds det på olika personalevenemang.
Forsbergs Fritidscenter är Sveriges största importör och återförsäljare av husbilar och husvagnar. Vi har en bred produktportfölj med starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. Vi har funnits i 30 år och finns idag på sju orter i landet. Totalt är vi strax under 100 anställda och stolt del av KVD-koncernen.
Läs gärna mer om oss på www.forsbergsfritidscenter.se
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
