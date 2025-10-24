Ledarskap som gör skillnad - vi söker enhetschef till fastighetsdriften
2025-10-24
Fastighets- och serviceförvaltningen står inför en rad spännande möjligheter - och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad! Tillsammans arbetar vi för att Piteå ska bli Sveriges bästa plats att bo och leva på.
Förvaltningen består av cirka 350 engagerade medarbetare och ansvarar för kommunens fastigheter samt den samlade kost-, städ- och vaktmästeriverksamheten. Här finns en bredd av kompetens och ett starkt driv att skapa hållbara och välfungerande miljöer för kommunens invånare.
Om avdelningen Fastigheter
Avdelningen har ett strategiskt ansvar för kommunens lokalförsörjning - från planering och samordning till utveckling och förändring av fastighetsbeståndet. Vi förvaltar totalt 320 000 m2 fördelat på 144 objekt, där majoriteten används av kommunens kärnverksamheter. I vårt uppdrag ingår även drift, skötsel, underhåll och investeringar, samt uthyrning och kontraktshantering för lokaler, bostäder och parkeringar.
Om driftorganisationen
Vår driftorganisation består av 55 medarbetare med olika yrkesroller - fastighetsskötare, tekniker inom larm, VS, el, snickare och målare. Enheten är uppdelad i ett yttre och ett inre (geografiskt) område. Tillsammans säkerställer vi att kommunens fastigheter fungerar problemfritt, effektivt och ekonomiskt - varje dag.
Din roll som enhetschef
Som enhetschef leder du tillsammans med en kollega driftorganisationens medarbetare. Du har ett helhetsansvar för personal, verksamhet och ekonomi, och blir en viktig del av avdelningens ledningsgrupp. Genom ett inkluderande och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för engagemang, delaktighet och utveckling - både för medarbetarna och verksamheten. Du behöver inte vara teknisk expert - i rollen som enhetschef är det ledarskapet som står i fokus. Du omges av medarbetare med gedigen teknisk kompetens inom drift och underhåll, vilket gör att du kan koncentrera dig på att leda, samordna och skapa goda förutsättningar för verksamheten. Det viktigaste är att du har förmåga att se helheten, förstå verksamheternas behov och skapa struktur för ett effektivt samarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att leda verksamheter där människors behov står i centrum - gärna från offentlig eller samhällsbärande funktioner. Du har en förståelse för hur lokaler och miljöer påverkar arbetsmiljö, välmående och kvalitet i verksamheten, och du drivs av att skapa förutsättningar för andra att lyckas i sina uppdrag. Du beskrivs som en trygg och närvarande ledare som ser värdet i att vara nära verksamheten. I ditt arbetssätt är du strukturerad och uthållig- du har förmåga att prioritera, planera och följa upp.
Vi tror att du har en relevant eftergymnasial utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har en god digital kompetens och B-körkort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse.
Mer om tjänsten
Tjänsten kan komma att omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) med i förekommande fall registerkontroll.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så ansök redan idag. Sista dag att skicka in din ansökan är 2025-11-14.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Fastighets- och serviceförvaltningen
Jobba i Piteå kommun
Piteå växer
Inflyttarservice - för dig som vill flytta till Piteå
Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.

