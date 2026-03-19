Ledarhundskonsulent med inriktning tjänstehund och offentlig verksamhet
Myndigheten för delaktighet / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-03-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för delaktighet i Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Välkommen till Myndigheten för delaktighet (MFD) - den lilla myndigheten med det stora uppdraget. Vårt uppdrag är att främja tillgängligheten i samhället för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Sedan den 1 april 2024 har MFD också ansvaret för ledarhundsverksamheten och ska fullgöra de uppgifter som följer av lagen (2023:692) om dispositionsrätt till ledarhund. Vi söker nu en ledarhundkonsulent som tillsammans med oss vill bygga upp denna unika och viktiga verksamhet. Tjänsten riktar sig till dig med gedigen erfarenhet av tjänstehund och offentlig verksamhet som vill ta ett självständigt ansvar i en nationell myndighetsroll. Läs mer om MFD:s verksamhet här.
En ledarhund är ett viktigt förflyttnings- och orienteringshjälpmedel för personer med en grav synnedsättning och det finns idag cirka 270 ledarhundar i tjänst runt om i Sverige. I myndighetsutövningen kring ledarhundar som ledarhundkonsulent ingår att stödja och följa upp hur ledarhunden och ledarhundsföraren, ekipaget, samarbetar och fungerar ihop under hela deras tid tillsammans.
Verksamheten är en sektion som idag rymmer 7 medarbetare som nu kommer bli 9 och är placerad direkt under generaldirektören.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Som ledarhundskonsulent arbetar du nära både människor och hundar i ett nationellt uppdrag. Arbetet sker ute i hela Sverige utifrån verksamhetens behov.
Du planerar, genomför och följer upp insatser kopplade till ekipage inom ledarhundsverksamheten. En central del av uppdraget är arbete med dressyr av ledarhundar samt att stötta ledarhundsförare när det uppstår utmaningar i vardagen. Du analyserar situationer, hittar lösningar och ger praktiskt och pedagogiskt stöd anpassat till individens behov.
Du genomför kurser, support, hembesök, prova på-dagar och slutprov. Du arbetar lösningsorienterat och i nära dialog med förare. I tjänsten ingår att under perioder kunna ta med tjänstehundar hem.
Du dokumenterar ditt arbete, diarieför och kvalitetssäkrar underlag enligt myndighetens rutiner. Du tar fram beslutsunderlag inför tilldelningsbeslut och har löpande kontakt med förare och leverantörer kring åtgärder och handlingsplaner.
Du deltar i utvecklingsarbete inom hundkonsulentgruppen och bidrar till att utveckla arbetssätt, kurser och verksamheten i linje med myndighetens uppdrag.
Arbetet utgår från hemmet. Tjänsten innebär frekventa resor i hela Sverige i tjänstebil. Stor del av arbetet är utomhus och innebär hög fysisk aktivitet. Övernattningar förekommer ofta och resor kan ske på söndagar när kurs börjar på måndag. Kvalifikationer
• Utbildning som hundinstruktör eller som myndigheten anser likvärdig
• Erfarenhet av arbete med tjänstehund
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• God kunskap om djurskyddslagen och tillhörande föreskrifter
• B-körkort
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God datorkunskap och vana av digital dokumentation
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med ledarhund
• Erfarenhet av arbete med personer med synnedsättning eller personer med dövblindhet
• Erfarenhet av diarieföring och arbete med myndighetsutövning
• Erfarenhet av att hålla utbildningar eller kurser
• Kunskap om hundars mentalitet, beteende och hälsa
Personligt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kompletterar och passar in i gruppen.
Du är trygg i att arbeta självständigt och van att ta ansvar i en politiskt styrd verksamhet. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till ett öppet och professionellt samarbete internt och externt.
Du står stadigt i pressade situationer och arbetar rättssäkert. Du är tydlig, strukturerad och lösningsorienterad. Det är viktigt att du är pedagogisk i ditt bemötande. Du har förmåga att prioritera rätt och leverera även när tempot är högt.
Du agerar med integritet och bidrar till kvalitet, stabilitet och utveckling i verksamheten.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Arbetet utgår hemifrån och vi ser gärna sökande från mellersta eller norra Sverige. Tillträde 1 oktober 2026. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Delaktighet
(org.nr 202100-5588), http://www.mfd.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Myndigheten för delaktighet Kontakt
Chef
Sofie Trulsson sofie.trulsson@mfd.se 08-600 8400 Jobbnummer
9807124