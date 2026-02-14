Ledare Unga/Vuxna-grupp 16-25 år med Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning
Rsmh Sos - Söder Om Söder / Behandlingsassistentjobb / Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi är en ideell förening för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa / funktionsnedsättning
Vi är en ideell förening för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa / funktionsnedsättning
I denna grupp träffas unga/vuxna 16-25 år med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning med psykiatrisk diagnos.
Ur vårt program: "Vi träffas och fikar & umgås, fixar middag ibland, ordnar aktiviteter och försöker hitta lugn och utrymme för trygga samtal och trygg samvaro. Leds av medlemmar med egen erfarenhet samt professionella. Dag & tid bestäms gemensamt, aktiviteter likaså. Anmäl intresse. Vi kallar till start när tillräckligt många anmält sig. Prova på. Kostnad för mat och deltagande i aktiviteter kan tillkomma. Startar i mars"
Idén är att erbjuda möjlighet till att träffa andra och prata om tankar och känslor, och dela med sig av erfarenheter och upplevelser, berättelser man kan känna igen sig i. Men även att knyta sociala kontakter och få finnas i ett socialt sammanhang som är stödjande och validerande.
Gruppen träffas en kväll varannan vecka ca kl 17-20, troligtvis i vår föreningslokal i Gubbängen, vid 7-8 tillfällen under våren, med start i mars. De veckor det inte är träff kan det bli frågan om sociala aktiviteter
Viktiga egenskaper är att man är lugn, prestigelös och har lätt för att skapa kontakt. Du behöver kunna vara passiv och finnas i bakgrunden och låta deltagarna synas och höras.
Viktiga roller som ledare, utöver att skapa kontakt och samtal, är också att att bidra till att bekräfta när det behövs, så att den som berättar känner att berättelsen tas emot.
Du bör åtminstone ha en utbildning som socialpedagog, men kan också funka med andra utbildningar med människovårdande inriktning typ sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom, beteendevetare, lärare, fritidsledare m fl.
Du behöver ha erfarenhet av egen eller närståendes/väns/annans psykiska ohälsa. Samtalen bedrivs utifrån ett brukarperspektiv. Erfarenhet av egen psykisk ohälsa/funktionsnedsättning meriterande om den ligger en bit bakåt i tiden och du har återhämtat dig/habiliterat dig.
Timarvode. Vi behandlar inkommande ansökningar löpande
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samtalsledare bipolära syndrom".
http://www.rsmhsos.se
122 49 ENSKEDE
Rsmh Sos - Söder Om Söder
Alexander Mangs da Cunha Teles info@rsmhsos.se 0766-86 01 89
