Ledare till verkstaden - Hutchinson Ports Stockholm i Nynäshamn
2026-03-04
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter
På Hutchison Ports Stockholm bygger vi framtidens infrastruktur för containerhantering och nu söker vi en nyckelperson som ska vara en del av den resan. Som en av världens största hamnoperatörer driver vi en högteknologisk containerterminal i Norvik, hög tillgänglighet på vår utrustning och automation är själva hjärtat i verksamheten. https://hutchisonportsstockholm.se/our-terminal/
Varför jobba hos oss?
Du erbjuds det bästa av två världar - internationellt samarbete inom Hutchison Ports och en central roll i vårt sammansvetsade team i Norvik. Här utvecklas du tillsammans med oss, i en miljö där kollegialt stöd, teknisk bredd och korta beslutsvägar ger dig verkliga möjligheter att påverka.
Vi söker dig som kan dieselmotorer och samtidigt kliva in i en underhållsledande roll i verkstaden. Där ett strukturerat, planerat och förebyggande underhåll prioriteras.
Du kommer att:
• Ha övergripande ansvar för ordning, prioritering och utveckling i verkstaden
• Bygga upp tydliga rutiner och en långsiktig underhållsplan
• Planera serviceintervall och säkerställa rätt åtgärder i rätt tid
• Arbeta strukturerat med förebyggande underhåll och säsongsanpassning
• Leda och fördela det dagliga arbetet mellan verkstadens tekniker
• Vara tekniskt bollplank och stöd i felsökning och beslut kring åtgärder
• Felsöka, reparera och optimera dieseldrivlinor
Det här är en bred roll där du både arbetar som tekniker och tar ett tydligt ledaransvar. Du får mandat att sätta struktur, driva förbättringar och påverka hur underhållsarbetet ska utvecklas framåt. Du blir en nyckelperson i en tekniskt avancerad miljö där mekanik, automation, IT och drift möts varje dag.
Din Profil
Vi söker dig som är erfaren mekaniker med bakgrund inom diesel och förbränningsmotorer.
Du har:
• Flera års erfarenhet av arbete med tunga dieselfordon
• Förmåga att självständigt felsöka och åtgärda komplexa problem i drivlinor
• God förståelse för förebyggande underhåll och långsiktig planering
• Vana att ta ansvar för struktur och arbetsflöde i en verkstad
• Erfarenhet av att arbetsleda, samordna eller ta tekniskt ansvar för andra mekaniker är meriterande
• Erfarenhet av elsäkerhet och förstå hur ansvar och samverkan fungerar i en verkstad är meriterande.
Du motiveras av att kombinera praktiskt arbete med att leda och utveckla andra. Du är trygg i din kompetens och har naturlig pondus i verkstadsmiljö.
Vi tror att du trivs i en organisation där man är nära verksamheten, där du ser samarbete med den övriga operativa verksamheten som en naturligt hjälpmedel till ditt arbete.
Kontaktuppgifter
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Autorekrytering. Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19 alt. Mail june.parnanen@autorekrytering.se
Ersättning

Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
9777704