Ledare för kundtjänst med hjärta för service och sälj
Svea kbt AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svea kbt AB i Stockholm
, Täby
, Uppsala
, Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi letar efter en varm och affärsdriven ledare som vill bygga den bästa patientresan. Som Kundtjänstchef ansvarar du för team, bemanning, säljflöden och kundresan från första kontakt till bokad tid. Du använder data för att styra rätt, lyfter teamet i vardagen och ser till att varje samtal blir tydligt, tryggt och professionellt. Du älskar att kombinera service med försäljning som känns hjälpsam på riktigt. Här får du leda, coacha och utveckla både människor och arbetssätt i en verksamhet som gör skillnad varje dag.
Vilka vi är
Svea KBT och Elly Care är två av Sveriges största psykologföretag med psykologer, läkare och sjuksköterskor som är otroligt kompetenta, skickliga och engagerade - och bakom kulisserna finns ett verksamhetsteam som jobbar stenhårt för att allt ska flyta, växa och bli bättre varje dag. Vi jobbar med terapi, medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, företagshälsovård, utbildningar och handledning. Men vi jobbar också med att förbättra våra interna processer, bygga nya tjänster, ta hand om våra medarbetare, hitta smartare sätt att möta våra patienter - och expandera till fler platser, fler områden och fler sätt att göra skillnad.
Hos oss har ingen bara en roll. Vi kastar oss mellan högt och lågt, skruvar ihop möbler på förmiddagen och bygger strategier på eftermiddagen. Vi täcker för varandra, hjälper till där det behövs och ser till att det som måste bli gjort faktiskt blir det - oavsett titel. Det är högt tempo, många parallella spår och ibland ganska mycket kaos. Men det är också otroligt roligt, för vi är ett gäng som verkligen vill framåt - tillsammans.
Vi gillar att jobba med människor som är snabba, smarta och orädda. Som inte backar för ansvar, som kan jonglera många saker samtidigt och som brinner för att skapa struktur, förbättring och framdrift. Och du kommer in i ett team där alla är riktigt bra på det de gör - inte på ett skrytsamt sätt, utan bara för att de älskar att göra ett bra jobb. Här finns inget prestige - bara mycket hjärta, mycket hjärna och ett gemensamt driv att hjälpa fler att må bättre.
Hur ser en helt vanlig tisdag ut som Kundtjänstchef?
08.00: Du öppnar dashboards och ser hur veckan ligger gentemot statistikmålen. Du vet att idag är en dag då många ringer, så du lägger extra tid på att planera en perfekt heltäckande bemanning.
09.00: Du lyssnar in tre samtal i realtid, ger snabb coachning och noterar ett återkommande hinder. Du skissar fram en enkel guide och delar med teamet direkt.
11.30: Möte med ledningen där du presenterar siffror, nya idéer och bollar spännande framsteg. Du lyfter upp ditt team och får bra riktlinjer om hur ni ska gå vidare framåt.
12.00: Lunch med två kollegor. Ni skrattar och pratar om gårdagens topp och hur skönt det är när allt flyter.
13.00: Du analyserar utfallet i månadens kampanj. Fler leads kom in via chatt än telefon. Du justerar öppningsrepliker i chatten och föreslår ett nytt arbetssätt.
14.30: En situation eskalerar. Du hoppar in och stöttar kollegan och ni löser det tillsammans med värme och tydlighet. Du stämmer efter samtalet av att kollegan känner sig trygg, och dessutuom skapar du ett nytt manus för situationen så att inte samma sak riskerar att hända igen.
15.30: Du håller en kort mikroträning om hur man ställer nästa naturliga fråga som leder till trygghet och faktiskt hjälper patienten.
16.15: Du följer upp dagens mål, skickar en peppig summering och lägger in två förbättringsförslag i vår processmapp.
17.00: Du loggar ut med och känner dig nöjd över att nya rutiner kom på plats, som hjälper både patientresan och hela teamet.
Vad behöver du vara för person för att älska det här jobbet?
Du vet att du bara är så bra som ditt team är, och som ansvarig tar du hela ansvaret. Du coachar, drar gränser när det behövs och vet att ni både lyckas och misslyckas tillsammans som ett team.
Du ser snabbt vad som skapar värde och vill att tid och pengar ska ge verklig effekt. Du gör något tidigt, ber om feedback och växlar upp först när du ser att det fungerar.
Du kan hitta ett stavfel i en presentation samtidigt som du kan utvärdera helheten, och du dubbelkollar siffror och bokningar eftersom detaljer gör skillnad.
Du märker när någon i teamet tappar energi och följer upp. Du vet hur du kan växla från att vara peppig ledare, chef, stöd och ändå komma ihåg mål och riktning.
Du tänker i steg och skapar dokument, checklistor och mallar som gör att andra kan jobba smartare redan i morgon.
Du brinner av engagemang och är ofta en av de första som skriver i chattar och erbjuder hjälp.
Om något riskerar att falla mellan stolarna plockar du upp det och ser till att det verkligen blir gjort.
Du älskar att jobba mot mål, är tävlingsinriktad och tycker om att kombinera resultat och siffror med empati och att skapa den bästa patientresan.
Vad du får hos oss
Hos oss händer det grejer. Mycket, ofta - och på riktigt. Vi är ett snabbt växande psykologföretag där nya idéer testas, gamla rutiner förbättras och ingen dag är den andra lik. Här jobbar vi hårt, skrattar högt och stöttar varandra genom både stressiga sprintar och kreativa kaos.
Du får vara en del av en kultur där vi gillar att lära oss saker - om människor, om system, om oss själva. Vi äter frukost ihop, håller workshops som blir spontana brainstormingpass och har ibland konferenser som känns mer som festival än föreläsning.
Otroligt duktiga och ambitiösa medarbetare. Du kommer att omges av kollegor som är så skarpa, drivna och lösningsfokuserade att du ibland undrar om det är rimligt att så många briljanta och nyfikna hjärnor sitter i samma möte.
Du får löpande feedback och coachning, och du kommer få testa saker du inte trodde att du skulle få chansen att göra. Projektledning, förbättringsarbete, nya idéer - vi säger ofta "kör" istället för "vänta lite".
Din roll? Den formar vi tillsammans. Inget är färdigt, inget är fyrkantigt - det finns plats att växa, skruva, påverka och ta ut svängarna. Och kanske viktigast av allt: du får vara med och göra något som faktiskt betyder något. På riktigt. Vi hjälper människor att må bättre - och vi gör det tillsammans.
Redo att söka?
Redo att kasta dig in i något där allt inte är färdigritat - men där du får vara med och forma vägen framåt tillsammans? Är du taggad på att få jobba med några av de mest engagerade och drivna människorna du mött? Då kan det här mycket väl vara ditt nästa jobb. Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan direkt. Vi letar alltid efter vår nästa superstjärna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea kbt AB
(org.nr 559128-9474) Jobbnummer
9557010