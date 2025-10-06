Ledare Djungelgympa - Sprid rörelseglädje för barn 2-6 år i Järfälla HT25
Active Academy Nordic AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Ludvika
2025-10-06
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige
, Borlänge
, Falun
, Avesta
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Kom med i Sveriges bästa ledarteam inom idrott för barn! Vi söker alltid nya stjärnor till vårat team
Världens roligaste extrajobb!Hos oss har du världens roligaste extrajobb som ger dig möjligheten att inspirera och motivera barn till idrottsaktiviteter samt ger erfarenheter och meriter att jobba med ledarskap och grupper.
Leka, busa och sprida glädje till barnen. Det kan knappast bli roligare! Jobbet är dessutom perfekt att kombinera med studier eller andra jobb
Djungelgympa - lekfull gymnastikträning för barn i åldern 2-6 år.
Till vår verksamhet söker vi nu en inspirerande ledare som vill lära ut grunderna i gymnastik. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att:
Arbeta som barngymnastiksledare.
Alternativt har du själv sysslat med gymnastik och har ledarerfarenhet från annan barnverksamhet.
Att du har ett brinnande intresse för barnidrott ser vi som en självklarhet.
Dina arbetsuppgifter
Att vara ledare för Djungelgympa består i huvudsak av att leda gymnastikpassen och på ett pedagogiskt sätt sprida glädje till barnen. Som ledare hos oss arbetar du utifrån vårt färdiga träningsupplägg. Upplägget som är framtaget av Active Academys idrottspedagoger.
Du som ledare får då chansen att lägga allt ditt fokus på att sprida härlig rörelseglädje!
Du förväntas visa stort engagemang för att skapa rörelseglädje för dem deltagande barnen.
Det här får du som är ledare hos oss
Inför terminen får du gå vår ledarutbildning. Du får även löpande coachning och stöttning från personalen på Active Academys kontor.
Utöver ovan får du även världens roligaste extrajobb som ger dig erfarenheter och meriter med att jobba med barngrupper.
Anställningsvillkor
Timanställning med start vecka 45, 2025
Kurs 2 startar v.45-50 och pågår i 6 veckor.
Passen är förlagda på dagtid på söndagar.
Mer info kommer vid en eventuell intervju.
VARMT VÄLKOMMEN ATT SÖKA TILL ACTIVE ACADEMYS LEDARTEAM!
Ansökan sker endast via vår ansökningssida, ej via mail! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Active Academy Nordic AB
(org.nr 556718-9138), https://einarsports.se/om-oss/ Arbetsplats
Active Academy Kontakt
Nina Svensson Desanginés nina.svensson@swedensportsacademy.se Jobbnummer
