Ledare Djungelgympa - Sprid rörelseglädje för barn 2-6 år i Hudiksvall HT26
Active Academy Nordic AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Hudiksvall Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Hudiksvall
2026-08-03
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⭐Världens roligaste extrajobb – bli ledare på Djungelgympa! ⭐
Pluggar du och vill ha ett kul extrajobb där du faktiskt gör skillnad? Älskar du att röra på dig, leka och hänga med barn? Då är det här jobbet för dig!
Vi på Active Academy söker nya energifyllda ledare till vårt team – kanske är det du?
Vad är Djungelgympa? 🐒
Djungelgympa är lekfull gymnastik för barn mellan 2–6 år, där fokus ligger på rörelseglädje, fantasi och bus!
🎯 Vad går jobbet ut på?
Som ledare håller du i roliga gymnastikpass för barn. Du följer ett färdigt upplägg – så du slipper planera och kan fokusera på det viktigaste:
👉 Ha kul 👉 Sprida energi 👉 Få barn att älska rörelse
Upplägget som är framtaget av Active Academys idrottspedagoger.
💥 Vem söker vi?
Vi letar efter dig som:
Är positiv, ansvarstagande och gillar att ta initiativ
Tycker om att jobba med barn
Har energi och vågar bjuda på dig själv
Extra plus om du:
Har tränat gymnastik eller annan idrott
Har erfarenhet av barn (t.ex. ledare, barnvakt, tränare)
🚀 Vad får du?
Ett sjukt roligt extrajobb 😄
Erfarenhet av ledarskap (perfekt för CV:t!)
Utbildning innan start
Stöttning och coachning längs vägen
Möjlighet att kombinera med studier
📅 Praktisk info
Start: Vecka 35, 2026
Tid: De flesta av våra pass är förlagda på söndagar kl. 15.00-17.00 i Skolbyns skolas gymnastiksal.
Anställning: Timanställning
🌟 Varför du ska söka
För att det här inte är ett vanligt extrajobb – det är ett jobb där du: ✔ Får energi ✔ Har kul på jobbet varje gång ✔ Gör skillnad för barn
✨ Ansök nu!
Vill du bli en del av Sveriges roligaste ledarteam?
👉 Sök idag - och bli en del av Active Academy!
Ansökan sker endast via vår ansökningssida, ej via mail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7768513-2127718". Arbetsgivare Active Academy Nordic AB
(org.nr 556718-9138), https://ssa.teamtailor.com
Skolbyns skola (visa karta
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824 50 HUDIKSVALL Arbetsplats
Active Academy Jobbnummer
10019536