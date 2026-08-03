Ledare boll & lek för barn 2-6 år HT26 - Sprid rörelseglädjen
Active Academy Nordic AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Botkyrka Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Botkyrka
2026-08-03
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, Huddinge
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⚽Älskar du fotboll? Vill du vara med och inspirera barn till en aktiv fritid? ⚽
Då skall du skicka in en ansökan till oss på Fotbollskul!
Kom med i Sveriges bästa ledarteam inom idrott för barn! Vi söker alltid nya stjärnor till vårat team⭐
Världens roligaste extrajobb!
Hos oss har du världens roligaste extrajobb som ger dig möjligheten att inspirera och motivera barn till idrottsaktiviteter samt ger erfarenheter och meriter att jobba med ledarskap och grupper.
Leka, busa och sprida glädje till barnen. Det kan knappast bli roligare! Jobbet är dessutom perfekt att kombinera med studier eller andra jobb På Fotbollskul får du möjlighet att introducera fotboll som idrott till ett härligt gäng barn mellan 2-6 år på ett lekfullt sätt. Vår förhoppning är att barnen skall få inspiration till att fortsätta idrotta och där spelar ditt ledarskap stor roll.
💥Vi söker dig som:
👉Älskar att arbeta med barn
👉Vara glädjefull, lekfull och engagerad
👉Har fotbollserfarenhet eller en generell bollerfarenhet av andra bollidrotter
👉Har erfarenhet att leda aktiviteter för barn, gärna yngre barn, alternativt har en lång idrottsbakgrund och varit ledare för barn i något annat sammanhang (ex. förskola, skola, barnpassning)
Som person är du trygg och säker i dig själv!
🎯Du ska även ha som mål att hela tiden arbeta för att samtliga deltagare ska känna sig nöjda när de går ifrån varje Fotbollskulspass.
🎯Du kommer på ett lekfullt och engagerat sätt leda barnen och deras föräldrar genom olika övningar inspirerade av fotboll och bollekar som är framtagna av Active Academys idrottspedagoger.
🎯Vi jobbar utifrån ett färdigt passupplägg som innebär att alla övningar och lekar färdigplanerat. Du som ledare får då chansen att lägga allt ditt fokus på att sprida härlig rörelseglädje! där vi lägger fokus på bollek, bollbanor, skjuta och passa.
Inför arbetet hos oss får du delta på vårt ledarmöte där vi utbildar i vårat specifika koncept.
📅Anställningsvillkor
Timanställning
Arbetet pågår under hösten 2026 med start vecka 35.
Passen är förlagda på Söndagar mellan 13.30-15.30 i Björkhagaskolan gymnastiksal A
ca 1-2 h/veckan.
Mer info får du via eventuell videointervju.
✨ Ansök nu!
Vill du bli en del av Sveriges roligaste ledarteam?
👉 Sök idag och bli en del av Active Academy!
Ansökan sker endast via vår ansökningssida, ej via mail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7725426-2128161". Arbetsgivare Active Academy Nordic AB
(org.nr 556718-9138), https://ssa.teamtailor.com
Högbrinksvägen 4 (visa karta
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147 31 TUMBA Arbetsplats
Active Academy Jobbnummer
10019879