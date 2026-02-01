Ledande socialsekreterare till skolsociala teamet, projektanställning
2026-02-01
Det skolsociala teamet är ett avdelningsövergripande team som, genom samverkan mellan individ- och familjeomsorg och elevhälsan, ska leda till ökad skolnärvaro och att elevernas hälsa och resultat främjas.
Som en del av elevhälsan rapporterar du till elevhälsochefen, men i ditt arbete i gränslandet mellan individ- och familjeomsorg och grundskola är även socialchefen och skolans rektorer viktiga medspelare.
Eftersom vårt skolsociala team är helt nytt ser vi gärna att du deltar i att leda och utveckla teamets arbete. Till din hjälp har du resurser såväl bland individ- och familjeomsorgens socialsekreterare som i elevhälsan med dess sköterska, kurator, specialpedagoger och psykolog. Din uppgift är att identifiera problematik och initiera främjande och förebyggande insatser som i ett tidigt skede kan hjälpa elever, främst med problematisk skolfrånvaro. Samverkan kommer att vara en nyckelfaktor och det skolsociala teamet kommer till exempel att samordna det stöd som eleven får av olika aktörer, erbjuda stödjande insatser i olika former, stötta och vägleda vårdnadshavarna, vara rådgivande till socialsekreterare och skolpersonal, och att arbeta operativt på grundskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som
- har en socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant
- har kunskap om socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer
- har kunskap om skolans verksamhet, undervisning och elevhälsa
- äger ett genuint intresse och engagemang för ungdomar
- har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift
Vi tror att det är viktigt att du
- kan arbeta strukturerat och systematiskt, och att du är skicklig på att dokumentera
- har ledaregenskaper och förmåga att skapa nya arbetssätt tillsammans med andra
- skapar och utvecklar relationer inom och mellan verksamheter, och med elever och deras vårdnadshavare
- är trygg som handledare och har en förmåga att anpassa synsätt och att se möjligheterÖvrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Varaktighet 12 månader med möjlighet till eventuell förlängning
Projektet pågår initialt i 12 månader, men kan komma att förlängas ytterligare år.
Sysselsättningsgrad heltid
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
