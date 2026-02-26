Ledande Säljare till Maskincentrum i Växjö
2026-02-26
Är du en genuint duktig säljare som även brinner för ledarskap? Då kanske vi har ditt nya jobb!
LEDANDE SÄLJARE TILL MASKINCENTRUM I VÄXJÖ
Vill du kombinera försäljning med möjligheten att växa in i en ledande roll? Vi söker nu en engagerad och affärsmässig säljare som på sikt kan ta ett större ansvar och visa vägen för andra.
Som säljare hos oss arbetar du med försäljning av husbilar och husvagnar från välkända och populära varumärken såsom Pilote, Bürstner, Le Voyageur och Hobby. Du rapporterar direkt till VD och arbetar nära platschef i den dagliga uppföljningen av försäljningen.
Rollen passar dig som trivs i mötet med kund, gillar affärer och har ambitionen att utvecklas mot en ledarroll. Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
I rollen som säljare arbetar du med försäljning av husbilar och husvagnar från våra välkända varumärken och ansvarar för att nå uppsatta försäljningsmål. Du möter kunder dagligen i utställningen och via telefon, bygger förtroende genom god produktkännedom och driver affären hela vägen från första kontakt till leverans.
I rollen ansvarar du även för att:
Följa upp offerter och löpande försäljning
Planera och samordna leveranser
Arbeta enligt företagets försäljningsprocess i nära samarbete med platschef
Delta i försäljningsaktiviteter såsom öppna helger och mässor
Bidra till marknadsföring genom sociala medier, annonser och övriga kanaler
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är engagerad, affärsmässig och trivs i ett högt tempo med många kontaktytor. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i mötet med kunder, samtidigt som du arbetar strukturerat och målinriktat. Med fördel har du arbetat i en ledande roll och gärna vill utvecklas i takt med verksamheten.
Som ledare visar du vägen, skapar förtroende och har ett coachande och stöttande ledarskap med fokus på affärer, trivsel och goda resultat.
Som person är du prestigelös och orädd, tar ansvar och vågar fatta beslut. Du gillar att ha många bollar i luften och ser möjligheter snarare än hinder. Med ett naturligt driv och ett gott föredöme bidrar du till både försäljningsresultat och en positiv laganda.
Vi tror att du:
Är redo för att på sikt växa in i en ledande roll
Har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Är digital och modern i ditt arbetssätt
Har B-körkort (krav)
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Säljare är en direktrekrytering där du blir anställd av Maskincentrum i Växjö. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090.
Plats: Växjö.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Plats: Växjö.

Start: Omgående eller enligt överenskommelse.

Arbetstider: Heltid, måndag till fredag mellan 08.30 och 18 (flextid erbjuds) samt vissa lördagar 11-14.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Maskincentrum i Bockara AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9766566